تيليجرام تتيح النسخ الصوتي لجميع المستخدمين

جلبت تيليجرام هذا الأسبوع مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيقها للمراسلة لنظامي أندرويد و iOS، ومنها طرق سهلة من أجل العثور على قنوات للانضمام إليها ومنح مستخدميها الذين لا يدفعون إمكانية الوصول إلى ميزة النسخ الصوتي.

وأوضحت المنصة أنها أتاحت ميزة النسخ الصوتي – أي تحويل الصوت إلى نص – في التحديث الجديد للتطبيق بدلًا من إبقائها مقيدة باشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا عبر Telegram Premium، مما يسمح لأي شخص بنسخ الرسائل الصوتية والمرئية، أو ترجمة الصوت إلى لغة أخرى.

ويتمتع مشتركو Premium Telegram بوصول غير محدود إلى ميزة النسخ الصوتي، في حين يحصل المستخدمون المجانيون على إمكانية النسخ الصوتي لرسالتين في الأسبوع فقط.

وتفيد هذه الميزة في المواقف التي تحتاج فيها إلى إبقاء يديك حرتين، وتشير المنصة إلى أنها تطرح ميزة النسخ الصوتي تدريجيًا، وقد لا تكون متاحة في كل مكان على الفور.

وتقدم تيليجرام أيضًا ميزة القنوات المماثلة، التي توفر قائمة بالقنوات العامة الأخرى التي قد تكون ذات أهمية عندما ينضم المستخدمون إلى قناة جديدة.

وتوصي الميزة بالقنوات المقترحة تلقائيًا بناءً على أوجه التشابه في قواعد المشتركين فيها، مما قد يسهل العثور على أشخاص ذوي تفكير مماثل للدردشة معهم.

وتتضمن المزايا الجديدة الأخرى القدرة على تعزيز جمهور قنواتك المفضلة عن طريق إعادة نشر قصصها ضمن صفحتك الخاصة مع إضافة محتوى جديد، مثل الرسائل النصية أو الصوتية أو رسائل الفيديو، إلى تلك القصص المعاد نشرها.

كما توفر المنصة للقنوات التي يمكنها نشر القصص إحصائيات الأداء، التي تعرض مشاهدات القصة والمشاركات وردود الفعل.

وأجرت المنصة بعد التعديلات الأخرى، إذ يمكن لمستخدمي Telegram Premium الآن تعيين خلفيات ضمن الدردشات الفردية لكلا الجانبين.

ويستطيع مستخدمو Telegram Premium جعل صفحة ملفهم الشخصي بارزة من خلال تخصيصها بمجموعة ألوان فريدة من نوعها مع الشعارات.

وتتمتع الرسائل المحذوفة تلقائيًا عبر نظام التشغيل iOS برسوم متحركة عند انتهاء مؤقتها، إذ تتبخر إلى مليون بكسل قبل أن تختفي إلى الأبد، ويمكنك تمكين مؤقت الحذف التلقائي للرسائل في الدردشات الفردية، أو عبر حسابك بالكامل.