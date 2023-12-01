تسلا تطلق تقنية الشحن الثنائي الاتجاه Powershare

سلمت تسلا شاحنة البيك آب الكهربائية الكاملة الحجم الأولى Cybertrucks، التي تأتي معها ميزة الشحن الثنائي الاتجاه الجديدة الحصرية Powershare.

وتسمح هذه الميزة لمالكي Cybertruck بتشغيل معدات التخييم أو الأدوات الكهربائية أو حتى منزلهم بالكامل أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن طريق استخدام شاحنة البيك آب الكهربائية بصفتها مولدًا متنقلًا.

وتتميز شاحنة البيك آب الكهربائية أيضًا بمنفذ بقدرة 240 فولط في الجهة الخلفية يمكن استخدامه من أجل شحن المركبات الكهربائية الأخرى. وتظهر صورة عبر موقع تسلا الإلكتروني Cybertruck وهي تشحن Model Y.

وتنتج Cybertruck نحو 11.5 كيلوواط من الطاقة مقارنةً بمقدار 9.6 كيلوواط لسيارة F-150 Lightning من فورد أو 10.2 كيلوواط لسيارة Sierra Denali من جي إم سي.

وتحدثت تسلا منذ عدة سنوات عن تصنيع مركبات ذات قدرات شحن ثنائية الاتجاه، وأعلنت في عام 2020 هذه الميزة للمرة الأولى في حدث Battery Day.

واعتمد العديد من منافسيها منذ ذلك الحين هذه الميزة لسياراتهم الكهربائية، ومنهم فورد وهيونداي وكيا وآخرون.

وانتقد إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام الفكرة، إذ اشتكى من أن معظم الناس لا يريدون الشحن الثنائي الاتجاه لأن جميع الأضواء تنطفئ عندما يفصلون السيارة.

وتتدفق الكهرباء من الشبكة الكهربائية إلى السيارة الكهربائية مع شواحن السيارات الكهربائية أحادية الاتجاه، في حين يمكن للكهرباء أن تتدفق في كلا الاتجاهين مع شواحن السيارات الكهربائية الثنائية الاتجاه.

وتكمن الفكرة في استخدام معدات الشحن الثنائية الاتجاه من أجل إرسال الطاقة واستقبالها من السيارات الكهربائية في أي وقت.

وتتعامل الميزة في جوهرها مع بطاريات الليثيوم أيون العالية السعة بصفتها أدوات لتشغيل المركبات الكهربائية، إلى جانب كونها خلايا تخزين احتياطية من أجل شحن الأجهزة الكهربائية الأخرى، أو المنزل بأكمله، أو حتى لإرسال الطاقة إلى الشبكة الكهربائية من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وتقدم تسلا أيضًا طرقًا للتحكم في الشحن الثنائي الاتجاه من خلال تطبيق هاتفها المحمول، إذ يمكن للعملاء مراقبة عملية الشحن وضبط التفضيلات ومراجعة استخدام الطاقة والبيانات الأخرى في الوقت الفعلي.

ويحتاج العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من ميزة Powershare في منازلهم إلى Tesla Powerwall وموصل حائط من أجل الحصول على اتصال سلس.