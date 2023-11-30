مقارنة بين ساعتي آبل Watch Series 9 و Watch Ultra 2

تشترك ساعتا آبل Watch Ultra 2 و Watch Series 9 في العديد من المواصفات، وأبرزها: نوع المعالج، وإمكانية تشغيل المساعد الصوتي (Siri) في الساعة، وإيماءة النقر المزدوج لتنفيذ الإجراءات بسرعة. ومع ذلك تتفوق ساعة Watch Ultra 2 على ساعة Watch Series 9 بدرجة سطوع الشاشة، وعمر البطارية، ومقاومة الماء، وغيرها.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلتا الساعتين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي آبل Watch Ultra 2 و Watch Series 9:

التصميم:

تأتي ساعتا آبل 9 Watch Series و Watch Ultra 2 بتصاميم متشابهة؛ إذ تأتي كلتا الساعتين في هيكل مربع الشكل مع حافات مستديرة، ويحتوي الجانب الأيمن على زر تشغيل وتاج رقمي، ومع ذلك، تختلفان فيما يتعلق بمادة التصنيع، والأحجام المتوفرة.

إذ تتوفر ساعة Series 9 في هيكل مصنوع من الألمنيوم وهناك إصدار يأتي في هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، أما ساعة Watch Ultra 2 فتأتي في هيكل مصنوع من التيتانيوم.

وفيما يتعلق بالحجم، تتوفر ساعة 9 Series بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم، أما ساعة Watch Ultra 2 فتتوفر بحجم واحد، هو: 49 مم.

ستلاحظ أن ساعة Watch Ultra 2 ضخمة وتصميمها مناسب لهواة الرياضات الخارجية، وتأتي بسمك قدره 14.4 ملم ، وتزن 61.4 جرامًا. ومع ذلك، فهي مريحة جدًا ولن تشعر أنها ثقيلة.

من ناحية أخرى، تمتاز ساعتا آبل Series 9 و Ultra 2 بمقاومة الغبار وفقًا لمعيار IP6X، وتدعم ساعة Series 9 مقاومة الماء حتى عُمق يبلغ 50 مترًا، أما ساعة Ultra 2 فتدعم مقاومة الماء حتى عُمق يبلغ 100 متر.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر الطراز المصنوع من الألمنيوم من ساعة Watch Series 9 بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والوردي، والأحمر، أما الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الذهبي، والفضي، والأسود. أما ساعة Watch Ultra 2 فتتوفر بلون واحد، هو: التيتانيوم الطبيعي.

الشاشة:

تضم ساعتا Watch Series 9 و Watch Ultra 2 شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) تدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on)، ولكن الاختلاف يكمن في السطوع؛ إذ تمتاز شاشة ساعة Watch Ultra 2 بسطوع يبلغ أقصاه 3000 شمعة/المتر المربع، أما شاشة ساعة Watch Series 9 فتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة/ المتر المربع.

الأداء والمزايا الأساسية:

تعمل ساعتا آبل Watch Ultra 2 و Watch Series 9 بمعالج S9 الجديد كليًا، المبني على تقنية معالج A15 Bionic الذي ظهر أول مرة في هاتف iPhone 13 ويوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة في استهلاك الطاقة.

كما يتعامل المحرك العصبي الرباعي النوى في معالج S9 مع مهام التعلم الآلي بكفاءة عالية، وهو قادر على معالجة طلبات المساعد الصوتي (سيري) Siri في الساعة للحصول على استجابات سريعة.

كما يجلب معالج S9 معه أيضًا إصدارًا جديدًا من شريحة آبل اللاسلكية ذات النطاق العريض للغاية U2؛ مما يسمح لساعتي آبل باكتشاف موقع أجهزة آبل الأخرى القريبة والمجهزة بالتقنية نفسها بدقة عالية.

ومن المزايا الأخرى التي تتمتع بها كلتا الساعتين، هي مزية النقر المزدوج (double-tap) التي تُساعد في تنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وذلك بالضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ إجراء معين.

من ناحية أخرى، تتضمن ساعتا آبل جميع المستشعرات الأساسية التي ستحتاجها لمراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، وتتبع جميع الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة من المستشعرات الأخرى، مثل: مستشعر كمية الأكسجين في الدم (blood oxygen sensor) لمراقبة تشبع الأكسجين في الدم، ومستشعر القلب الكهربائي (Electrical Heart sensor) الذي يتيح لك إجراء تخطيط للقلب (ECG).

وفي كلتا الساعتين، ستحصل على مزايا الأمان الأساسية، مثل: (مكالمات الطوارئ) Emergency SOS، و(اكتشاف السقوط) Fall Detection و(اكتشاف الاصطدام) Crash Detection.

ومع ذلك، تأتي ساعة Watch Ultra 2 مع بعض المزايا الحصرية، فقد صممت آبل هذه الساعة لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على مجموعة كبيرة من الارتفاعات بدءًا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم.

كما صممت آبل هذه الساعة لتكون خيارًا مثاليًا لهواة الرياضات المائية القوية، مثل: التزلج، والغوص الترفيهي لغاية 40 مترًا، والغوص الحر.

عمر البطارية:

تستمر بطارية ساعة Watch Ultra 2 بالعمل لمدة قدرها 36 ساعة أثناء الاستخدام العادي، ولمدة قدرها 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة. أما بطارية ساعة Watch Series 9 فتستمر بالعمل لمدة قدرها 18 ساعة.

السعر:

تُباع ساعة Apple Watch Ultra 2 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، وتُباع ساعة Apple Watch Series 9 بسعر يبدأ من 399 دولارًا.