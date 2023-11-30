يُعدّ جهازا +Galaxy Tab S9 FE و Pixel Tablet من أبرز أجهزة أندرويد اللوحية من الفئة المتوسطة. ويشترك كلا الجهازين في العديد من المواصفات، أبرزها: نوع الشاشة ودقتها، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، ولكن جهاز سامسونج يتفوق على جهاز جوجل بسعة البطارية وسرعة الشحن ومواصفات الكاميرات الخلفية، وغير ذلك.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين الجهازين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي +Galaxy Tab S9 FE و Pixel Tablet:

التصميم:

يأتي جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE في هيكل مصنوع من الألمنيوم، ويزن 627 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم. ويأتي مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

أما جهاز جوجل اللوحي Pixel Tablet فيأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم المطلي بطبقة من النانو سيراميك الفريدة لحمايته، ويبلغ سُمكه 8.1 مم ويزن 493 جرامًا، ويأتي مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل شاشة جوجل الذكية Nest Hub Max، ولكن ملحق الشحن يصبح عديم الفائدة إذا لم يتصل به جهاز Pixel اللوحي، فهو لا يستقبل بمفرده الأوامر الصوتية، ولا يمكن استخدامه كمكبر صوت عبر البلوتوث.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender)، أما جهاز جوجل اللوحي Pixel Tablet فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel).

الشاشة:

يضم جهازا +Galaxy Tab S9 FE و Pixel Tablet شاشة من نوع (IPS LCD)، بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، لكنهما يختلفان فيما يتعلق بقياس الشاشة ومعدل التحديث؛ إذ تأتي شاشة جهاز سامسونج اللوحي بقياس قدره 12.4 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، أما شاشة جهاز جوجل فتأتي بقياس قدره 10.95 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14، وسيحصل على أربع تحديثات لنظام التشغيل مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

أما جهاز Pixel Tablet اللوحي فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10)، ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 13، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

كلا الجهازين يتوفران بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ولكن جهاز سامسونج يدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية وهذه المزية لا يدعمها جهاز جوجل.

أما فيما يتعلق بسعة البطارية وسرعة الشحن، فإن جهاز +Galaxy Tab S9 FE يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا. أما جهاز Pixel Tablet فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7020 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا.

الكاميرا:

يضم جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع (Ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

أما جهاز Pixel Tablet فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا، ويُباع جهاز Pixel Tablet بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي +Galaxy Tab S9 FE و Pixel Tablet:

+Galaxy Tab S9 FE Pixel Tablet المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر. معالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.4 بوصة. من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 10.95 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. كاميرا أحادية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6. وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الواي فاي. وتقنية البلوتوث 5.2. الألوان الأخضر ( Mint )، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (اللافندر). الأبيض (Porcelain)، والوردي الفاتح (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel) نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. الوزن 627 جرامًا. 493 جرامًا. الأبعاد 285.4 × 185.4 × 6.5 مم. 258 × 169 × 8.1 مم. السعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 499 دولارًا .