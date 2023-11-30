يمتاز حاسوب Acer Chromebook Spin 714 بالعديد من المواصفات والمزايا التي تجعله مناسبًا لأي شخص يبحث عن حاسوب محمول لأداء المهام السهلة والمتوسطة، ويمكن استخدامه كجهاز لوحي، ويُباع بسعر جيد.

يضم هذا الحاسوب شاشة تتمتع بمواصفات جيدة، وكاميرا بدقة عالية مناسبة لمؤتمرات الفيديو، كما يضم مفصلًا يمكنه الدوران بمقدار 360 درجة؛ مما يسمح لك بتحويل الحاسوب إلى جهاز لوحي، هذا بالإضافة إلى لوحة المفاتيح المريحة التي تضم إضاءة خلفية تساعدك في الكتابة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها هذا الحاسوب المحمول، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لحاسوب Acer Chromebook Spin 714:

التصميم:

يأتي حاسوب Chromebook Spin 714 من Acer بتصميم أنيق، والجهة العلوية والسفلية مصنوعتان من الألمنيوم، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Iron)، والرمادي (Steel Gray).

يضم هذا الحاسوب جميع المنافذ التي تحتاج إليها لتوصيل شاشة خارجية أو أي أجهزة خارجية أخرى بالحاسوب؛ إذ يضم منفذين من نوع USB-C، ومنفذًا من نوع USB-A، ومنفذ Thunderbolt 4، ومقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 مم، ومنفذًا من نوع HDMI.

يمتاز هذا الحاسوب بلوحة مفاتيح واسعة ومريحة تساعدك في الكتابة لمدة طويلة، كما تضم إضاءة خلفية تساعدك في الكتابة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتأتي لوحة التتبع مغطاة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass.

يدور مفصل الجهاز بمقدار 360 درجة؛ مما يسمح لك بتحويل الحاسوب إلى جهاز لوحي بمقاس قدره 14 بوصة، ويمكنك استخدامه لمشاهدة مقاطع الفيديو والعروض التقديمية وغير ذلك.

وفيما يتعلق بمكبرات الصوت، يمتاز حاسوب Acer Chromebook Spin 714 بمكبرات صوت استريو تُحسّن تجربة الاستماع. وفيما يتعلق بالمكالمات المرئية ومؤتمرات الفيديو، فإن حاسوب Acer سيكون مناسبًا لك إذا كان عملك يتطلب حضور الكثير من مؤتمرات الفيديو وإجراء المكالمات المرئية، فهو يضم كاميرا ويب قادرة على التصوير بدقة قدرها 2K وتوجد في الإطار العلوي، وتمتاز بجودة التصوير والوضوح العالي.

الشاشة:

يضم حاسوب 714 Acer Chromebook Spin شاشة من نوع (IPS)، بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وبسطوع قدره 340 شمعة/ المتر المربع، وبسبب السطوع المنخفض قد يكون من الصعب رؤية المحتوى المعروض في الشاشة عند استخدام الحاسوب في ضوء الشمس الساطع.

تأتي شاشة هذا الحاسوب محمية بطبقة من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass، وتمتاز بأنها قليلة التوهج.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوب Acer Chromebook Spin 714 بالجيل الثالث عشر من معالج Intel Core i5-1335U، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Iris X، ويُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا لأداء المهام المتوسطة واللعب بالألعاب غير الثقيلة، وستلاحظ أن تجربة الاستخدام سلسة وسريعة وخالية من التأخير.

يعمل هذا الحاسوب بنظام التشغيل ChromeOS من جوجل، الذي يمتاز بسهولة الاستخدام؛ إذ تركز شركة جوجل في إضافة المزايا والتحديثات باستمرار إلى نظام التشغيل لضمان توفير تجربة استخدام سلسة.

يأتي Chromebook Spin 714 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

عمر البطارية:

تستمر بطارية حاسوب Chromebook Spin 714 بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويمكنك شحنه بشاحن بقوة تبلغ 65 واطًا يأتي مضمنًا في الصندوق مع الحاسوب.

السعر:

يُباع حاسوب Chromebook Spin 714 من Acer بسعر قدره 700 دولار.

هل يستحق الشراء؟

يمتاز حاسوب Chromebook Spin 714 من Acer بأنه يجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المقبول، فهو يمتاز بجودة البناء، ويعمل بنظام التشغيل ChromeOS الذي يحتوي على العديد من المزايا ويوفر تجربة استخدام سلسة، ويحتوي هذا الحاسوب على مفصل قابل للدوران بمقدار 360 درجة؛ مما يسمح لك بتحويل الحاسوب إلى جهاز لوحي، ويُباع بسعر معقول.

يُعدّ هذا الحاسوب ملائمًا لك إذا كنت تحتاج إلى حاسوب محمول لأداء المهام السهلة والمتوسطة، كتصفح المقالات عبر الويب، وبث مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات المرئية، وقراءة المستندات وملفات PDF وتحريرها.