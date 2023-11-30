مايكروسوفت تطلق ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام

أطلقت مايكروسوفت رسميًا ميزة “Cocreator” في برنامج الرسام، ومن شأنها السماح للمستخدمين بإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل البرنامج.

وباتت الميزة الجديدة متاحة في برنامج الرسام في ويندوز 11 لكافة المستخدمين على نطاق واسع، بعد أن اختبرتها مايكروسوفت لعدة أشهر ووفرتها على نطاق محدود في إصدارات ويندوز التجريبية “ويندوز إنسايدر”.

وتعتمد تلك الخاصية على نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي DALL-E 3 من شركة OpenAI، وهو يعطي المستخدمين إمكانية كتابة وصف نصي للصورة التي يريدون الحصول عليها، مع خيار لاختيار أسلوب الرسم، لإنتاج عدة صور متماشية مع الوصف النصي.

وأضافت ميزة “تحويل النص إلى صورة” إلى عدد من التطبيقات والخدمات الأخرى، ومنها مساعد الذكاء الاصطناعي في ويندوز، المعروف باسم “كوبيلوت”.

وتتيح مايكروسوفت للمستخدمين استخدام ميزة تحويل النص إلى صورة عبر الذكاء الاصطناعي مجانًا، علمًا بأن شركة OpenAI نفسها تتيح الوصول إلى نموذج DALL-E فقط للمشتركين في ChatGPT بلس.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت أيضًا إلى البرنامج إمكانية إزالة خلفية الصور بضغطة زر، إضافةً إلى خيارات مختلفة لتحسين واجهة المستخدم، كما تختبر مزايا أخرى متقدمة مثل تعديل الصور بأسلوب الطبقات، كما في برامج تحرير الصور المتقدمة، بالإضافة إلى دعم شفافية الصور.

ويأتي ذلك كجزء من إستراتيجية مايكروسوفت في إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتها وخدماتها على نطاق واسع بالتعاون مع شركة OpenAI التي تُعد مايكروسوفت أبرز المستثمرين فيها.