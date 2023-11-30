مايكروسوفت تختبر ميزة توفير الطاقة في ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت باختبار ميزة جديدة من أجل توفير الطاقة في نظام التشغيل ويندوز 11؛ تساعد العملاء في إطالة عمر بطارية الحواسيب المحمولة.

وتتوفر هذه الميزة الجديدة حاليًا للمشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر عبر قناة Canary الذين ثبتوا نسخة المعاينة الحاملة لرقم الإصدار 26002 من ويندوز 11.

وتقدم الميزة إمكانات محسنة من أجل توفير عمر البطارية، وتجعل هذه الإمكانات من السهل إطالة عمر البطارية عن طريق تقليل استخدام الطاقة وبعض أداء النظام.

ويستطيع المستخدمون جعل الميزة تعمل تلقائيًا بمجرد وصول مستوى بطارية الجهاز إلى حد محدد سابقًا، إلى جانب كون الميزة تتوفر من خلال قائمة الإعدادات السريعة داخل علبة النظام.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل ميزة توفير الطاقة عندما يكون الجهاز متصلًا بمصدر طاقة، مما يعني أنه بإمكان مستخدمي الحواسيب المكتبية استخدامها من أجل خفض فاتورة الطاقة.

وقالت مايكروسوفت: “تعد الميزة بمنزلة طريقة سهلة من أجل إطالة عمر البطارية وتقليل استخدام الطاقة عن طريق الاستغناء عن بعض أداء النظام. هذه الميزة محسنة من أجل إطالة عمر البطارية، كما أنها متاحة لأولئك الذين يهدفون إلى الحفاظ على الطاقة طوال الوقت، إذ تعمل عند توصيل الحواسيب، ومنها الحواسيب المكتبية، بمصدر الطاقة”.

ويستطيع المستخدمون، الذين لم يسجلوا بعد في برنامج ويندوز إنسايدر، استخدام وضع توفير شحن البطارية الموجود والمتوفر لكل شخص يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 من أجل إطالة عمر بطارية الحواسيب.

ويؤدي تنشيط وضع توفير شحن البطارية إلى تعطيل العمليات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مؤقتًا، مثل المزامنة التلقائية للبريد الإلكتروني والتقويم والتحديثات المباشرة للعناوين والتطبيقات غير النشطة.

وتقترح مايكروسوفت تعيين مدة قصيرة للشاشات النشطة، أو تقليل سطوع الشاشات، أو تغيير إعدادات نشاط الخلفية لتطبيقاتك، أو اختيار وضع طاقة ذي كفاءة كبرى، أو تشغيل وضع الطائرة إذا لم تكن بحاجة إلى الإنترنت أو البلوتوث أو غير ذلك من الاتصالات اللاسلكية.