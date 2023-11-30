“فينتك أبوظبي” يستعرض أوجه التآزر بين قطاعي التمويل والتقنيات

شهدت الدورة السابعة من (فينتك أبوظبي) الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي، ويُعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إقبالًا كبيرًا من قادة قطاع التقنيات المالية وأصحاب الرؤى الذين التقوا من جميع أنحاء العالم، ومنهم رواد في مجال الابتكار من مؤسسات مالية كبرى وشركات ناشئة ومبتكرون وأصحاب أعمال ورؤوس أموال استثمارية وعلماء وأكاديميون، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز للابتكار والتقنيات.

وأُقيم (فينتك أبوظبي) هذا العام بالشراكة مع شركة هواوي، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، وركّز الحدث على التداخل بين التمويل والتقنيات.

انطلقت فعاليات (فينتك أبوظبي) بنقاش حيوي حول اقتصاد الجرائم المالية، جمع مؤسسات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لمناقشة الالتزام المبكر للإمارة بالذكاء الاصطناعي. كما بحث المشاركون مدى نضج قطاع العملات المشفرة.

وقدم البروفيسور أليكس ليبتون، الرئيس العالمي للأبحاث والتطوير الكمي في جهاز أبوظبي للاستثمار، رؤى حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في صياغة مشهد قطاع الخدمات المصرفية العالمي، في حين تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (سيركل) عن إستراتيجيات تسخير الأصول الرقمية لتعزيز الاستقرار المالي العالمي.

ودارت حوارات “فينتك أبوظبي” حول موضوعه الرئيسي “التكامل بين قطاعي التمويل والتقنيات”، وتضمن منتديات فريدة من نوعها حول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمخاطر والأمن.

وناقشت جلسات (بلوك تشين أبوظبي) التي قُدمت بالشراكة مع “سيركل” موضوعات مثل، مساعي تصميم الاستقرار للعملات الرقمية، والعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، التي تعمل على تحسين البنية التحتية للأصول الرقمية والتأثير الشامل للبلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت، في القطاع المالي.

منتدى الذكاء الاصطناعي أبوظبي:

استضاف الحدث أيضًا (منتدى الذكاء الاصطناعي أبوظبي)، بالتعاون مع (ماستر كارد)، بالإضافة إلى النسخة الرابعة من (منتدى المخاطر) بالتعاون مع المجلس التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقدمت هذه الجلسات الحوارية رؤى متعمقة حول الآثار الواسعة النطاق لتسارع تبني الرقمنة وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي والذكاء الاصطناعي والأتمتة، وغيرها من الاتجاهات الناشئة التي حولت المشهد المالي، كما أُكد أهمية إنشاء أنظمة مالية مسؤولة وشاملة تسهم في بناء مستقبل مستدام ومرن وعادل.

مبادرات لإعادة تعريف الممارسات التنظيمية:

كشف سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع شركائه، خلال الحدث، عن مبادرات لإعادة تعريف الممارسات التنظيمية، وسلطت سلطة تنظيم الخدمات المالية الضوء على إستراتيجيتها الخاصة بتقديم “التنظيم كخدمة” من خلال مختبرها الرقمي، التي تهدف إلى المشاركة في إنشاء حلول مبتكرة لترخيص الشركات والإشراف عليها.

وتضمنت المبادرات أيضًا، الاستفادة من نماذج لغوية كبيرة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز أدوات التقنيات الإشرافية (محلل المخاطر)، فيما يهدف تعاون آخر بين سلطة تنظيم الخدمات المالية وجامعة سنغافورة الوطنية إلى تطوير أداة تقييم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يسعون إلى الحصول على ترخيص في سوق أبوظبي العالمي.

وأطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية أيضًا حلًا تقنيًا طورته لتعزيز مراقبة رأس مال الشركات وأصول العملاء والإصدارات التي تواجه القطاع من أدوات “التقنيات الإشرافية” الخاصة بها؛ لتمكين الشركات الخاضعة للتنظيم من تقييم امتثالها والوفاء بالتزاماتها التنظيمية بذكاء.