فرنسا تمنع الوزراء من استخدام واتساب وسيجنال

منعت رئيسة الوزراء الفرنسية (إليزابيث بورن) الوزراء وفرقهم من استخدام تطبيقات المراسلة المستخدمة على نطاق واسع، مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام؛ بسبب الثغرات الأمنية، وذلك وفقًا لمذكرة حصلت عليها صحيفة لو بوينت الإخبارية الفرنسية.

وجاء في الوثيقة المؤرخة في 22 من نوفمبر: “أصبحت تطبيقات المراسلة الفورية الرائدة للمستهلكين جزءًا متزايد الأهمية من اتصالاتنا اليومية، مع أن هذه الأدوات الرقمية لا تخلو من الثغرات الأمنية، ومن ثَم، فإنها لا تضمن أمان المحادثات والمعلومات المشاركة من خلالها”.

وأضافت: “من أجل مواجهة التهديدات التي تنشأ عن استخدام هذه التطبيقات، طورت شركة Olvid الفرنسية نظامًا للمراسلة الفورية يضمن حماية بيانات مستخدميه بفضل الخوادم اللامركزية والتشفير من طرف إلى طرف، مع الحفاظ على الوظائف نفسها للتطبيقات الحالية.

ويقدم تطبيق Olvid غير المعروف على نطاق واسع نفسه بصفته بديلًا آمنًا لتطبيقات المراسلة الشائعة، مثل واتساب وسيجنال وتيليجرام، ويدير شركة Olvid باحثان في مجال التشفير وتدعمها العديد من مسرعات التكنولوجيا الفرنسية.

وقال مكتب رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن: “يحل تطبيق Olvid محل أنظمة المراسلة الفورية الأخرى من أجل تعزيز أمن المراسلات المتضمنة معلومات سرية”.

وتطلب الوثيقة رسميًا نشر تطبيق Olvid الفرنسي عبر هواتف وحواسيب أعضاء الحكومة والوزارات الوزارية، وحددت بورن موعدًا نهائيًا في 8 من ديسمبر للحكومة من أجل الانتقال إلى استخدام التطبيق الفرنسي Olvid، الذي اعتمدته هيئة مراقبة الأمن السيبراني الفرنسية ANSSI.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الرقمية، جان نويل بارو، المنع عبر منشور ضمن منصة إكس: “نستخدمه أنا وفريقي منذ شهر يوليو 2022، وتستخدم الحكومة بأكملها في شهر ديسمبر Olvid، وهو نظام المراسلة الفورية الآمن عالميًا”.

كما تسمح رئيسة الوزراء الفرنسية لأعضاء الحكومة أيضًا باستخدام Tchap، وهو تطبيق المراسلة والتعاون الآمن الصادر في عام 2019، الذي طورته الحكومة.

وأصبحت تطبيقات المراسلة، مثل واتساب وتيليجرام وسيجنال، من شركة ميتا، أداة الاتصال المفضلة في الدوائر الداخلية للسياسة الفرنسية، ويستخدم المسؤولون الحكوميون أيضًا التطبيقات عند التحدث إلى الصحفيين، ويقال إن الرئيس، إيمانويل ماكرون، هو نفسه مستخدم متعطش لتطبيقات المراسلة.

وأمرت الحكومة في السابق موظفي الخدمة المدنية بإزالة جميع أنواع منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب وبث الفيديو من أجهزة عملهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية، ومنها تيك توك ونتفليكس وكاندي كراش.