شركة Resonac تقرر خفض عدد موظفيها وخطر انهيارها قائم

تُعد شركة Resonac، التي أسست في عام 1939 في اليابان، من الموردين الرئيسيين لمكونات محركات الأقراص الصلبة في تايوان، ولها دور بارز في قطاع أقراص HDD وهي تصنع رقاقات رقيقة مخصصة لأقراص HDD وتُعد المنتج الرئيسي لها.

بسبب الأوضاع الراهنة، يبدو أن الأمور ستتخذ منعطفًا لم تكن تتوقع شركة Resonac حدوثه وهو انهيار الشركة كليًا وإغلاقها. المعلومات المتداولة من صحيفتي إيكونوميك ديلي وسانلي نيوز تؤكد أن هناك قرارًا بتسريح العديد من الموظفين من شركة Resonac ولاحقا قد يتبعه قرار بإغلاق أبوابها.

المصدر نفسه يذكر أن شركة Resonac ستخفض عدد الموظفين على ثلاث دفعات، ولاحقًا ستغلق مصنعها كليًا الذي كان يوظف قرابة 600 عامل.

في شهر سبتمبر، سرحت 40 شركة موجودة في مجمع هسينشو للعلوم في تايوان قرابة 165 موظفًا. وتقول صحيفة UDN أيضًا إن شهر أكتوبر شهد زيادة كبيرة في هذا الرقم إلى 48 شركة استغنت عن قرابة 496 موظفًا.

السبب وراء هذا التراجع والتخبط هو زيادة القدرة التنافسية لأقراص SSD الذي أدى إلى انهيار شحنات محركات الأقراص الصلبة HDD بنسبة قدرها أقل من 43% على أساس سنوي بالنسبة لـشركتي سيجيت وويسترن ديجيتال.

ربما أرقام شحن محركات الأقراص الصلبة المشار إليها تجعل الأمور تبدو أسوأ مما هي عليه، إذ يمكن وصف الانخفاض بأنه جزء من المشكلة الواسعة في شحن قطع الهاردوير بين عامي 2022 و 2023. علاوة على ذلك، يعتقد بعض المحللين في سوق الأقراص أن يستمر الطلب القوي لمحركات الأقراص الصلبة HDD لمراكز البيانات خلال السنوات القادمة.

لكن لا يمكن القول إن كل الأمور تتخذ مسارًا سيئًا، إذ إن المصادر تؤكد أن الشركات في مجمع العلوم في هسينشو توظف عددًا يزيد على 3602 موظف في هذا الوقت من عام 2023 وهي زيادة سنوية قدرها 2% مقارنة بالعام الماضي. في المجمل، كان هناك 572 مصنعًا في مجمع العلوم في نهاية شهر أكتوبر 2023، أي بزيادة سبع شركات مما كان عليه الأمر قبل عام. لذلك، لا تسير كل قطاعات التكنولوجيا على نحو سيئ مثل قطاع محركات الأقراص الصلبة HDD.

حاليًا نحن ننتظر ما سيحدث لشركة Resonac، وربما نسمع خلال المدة القادمة بوادر صفقة استحواذ ضخمة من قِبل كبرى الشركات المتخصصة في قطاع أقراص HDD.