شاومي تكشف عن ساعتها الذكية ريدمي Watch 4

كشفت شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة ريدمي وتش 4 (Redmi Watch 4)، التي تأتي خلفًا للجيل الثالث السابق من الساعة مع تحسينات متعددة.

وتأتي ساعة شاومي الجديدة بتصميم مربع الشكل بهيكل مُحسن مصنوع من الألمنيوم، مع زر جانبي دوّار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتدعم الساعة ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، حيث يمكنها الصمود تحت الماء حتى 50 مترًا.

وتحمل السماعة شاشة مميزة من نوع أمولِد بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، كما هو الحال في الهواتف الذكية التقليدية، من أجل تشغيل الواجهة والتأثيرات الحركية بسلاسة، وتأتي بدقة قدرها 390 × 450 بكسلًا، مع معدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، تجعل استخدام الساعة مناسبًا أثناء النهار، كما تعتمد الساعة على تقنية LTPO من أجل توفير طاقة البطارية.

وفيما يتعلق بالمزايا التي توفرها الساعة، فهي قادرة على مراقبة معدل ضربات القلب، وتحتوي على مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى قدرتها على تعقب النوم وتحليل البيانات الحيوية لتحديد مستوى الضغط العصبي، والتنبؤ بأوقات الدورة الشهرية للإناث.

وتدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، كما تحتوي على نظام تحديد المواقع GPS من أجل التدريبات الخارجية.

وتحتوي ساعة ريدمي Watch 4 على بطارية تبلغ سعتها 470 ميلي أمبير، وتزعم شاومي أنها تدوم حتى 20 يومًا مع الاستخدام العادي، وتدعم الساعة تقنية الاتصال القريب المدى NFC والبلوتوث 5.3، وستكون الساعة متاحة للشراء بسعر يعادل 70 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.