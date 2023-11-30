شاومي تكشف رسميًا عن هاتف ريدمي K70e

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد K70e الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، لكن مع إضافات مهمة.

ويأتي هاتف شاومي ريدمي K70e بشاشة قياسها 6.67 إنشات من نوع أولِد بدقة قدرها 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة.

وتزعم شاومي أن شاشة الجهاز تقدم دقة ألوان استثنائية مع مزايا متقدمة لحماية للعين، مثل تقليل الضوء الأزرق والتعتيم العالي التردد، ووضع حماية العين المتماشي مع الساعة البيولوجية، لذا فالهاتف يحافظ على الصحة البصرية للمستخدم على مستوى العتاد والنظام.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك Dimensity 8300 ألترا المصمم بمعمارية قدرها 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بحجم 256 أو 512 أو تيرابايت، كما يعمل بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي المبني على نظام أندرويد 14.

ويحتوي هاتف شاومي ريدمي K70e على بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير، مع شاحن سريع، وتزعم شاومي أنها تعتمد على خوارزمية جديدة تعمل على الحفاظ على البطارية مع تتابع دورات الشحن، إذ تصل سعة البطارية الفعلية إلى 90% من السعة الأصلية بعد مرور ألف دورة شحن.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل داعمة لتقنية التثبيت البصري بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وكاميرا للتصوير من قرب، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويضم الهاتف مزايا أخرى مثل وجود سماعتي استريو، وتقنية الاتصال القريب المدى، وتطرح شاومي الهاتف بسعر يبدأ من 280 دولارًا أمريكيًا.