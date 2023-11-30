شاومي تكشف رسميًا عن سلسلة هواتف ريدمي K70

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن سلسلة هواتف ريدمي K70 المنتظرة بمواصفات مرتفعة وسرعات شحن عالية.

وتشمل السلسلة إصدارًا أساسيًا “ريدمي K70” بالإضافة إلى إصدار آخر أرقى “ريدمي K70 برو”، وتأتي تلك السلسلة عقب إعلان شاومي بيع ما يزيد على مليار جهاز من علامتها التجارية الفرعية ريدمي.

ريدمي K70

يأتي هاتف ريدمي K70 بشاشة قياسها 6.67 إنشات من نوع أولِد بدقة 1440 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع هو الأعلى في سوق الهواتف الذكية، حيث يصل إلى 4000 شمعة كحد أقصى.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2، مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت أو تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويحمل هاتف ريدمي K70 كاميرا أساسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل بحساس قياسه 1/1.55 وفتحة عدسة مقدارها F/1.6 مع كاميرا أخرى واسعة المجال وأخرى لتأثير العمق، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 120 واطًا يمكنه شحن الهاتف في غضون 18 دقيقة، مع شريحة P2 لإدارة الشحن، وشريحة البطارية G1 لتحسين عمر البطارية وإدارة الطاقة في الهاتف، بالإضافة إلى نظام تبريد.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل شاومي الجديد HyperOS المبني على نظام أندرويد 14، وستطرحه شاومي بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا.

ريدمي K70 برو

يأتي إصدار برو بمواصفات مشابهة للإصدار الأساسي على مستوى الشاشة والبطارية والكاميرا الخلفية الأساسية بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية وغيرها.

وتتمثل أبرز الاختلافات في وجود معالج سنابدراجون 8 جين 3 الأحدث، وكاميرا خلفية ثانية للتكبير البصري حتى مرتين، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف ريدمي K70 برو بذاكرة عشوائية يترواح حجمها بين 12 و 24 جيجابايت، وسعة تخزين يتراوح حجمها بين 256 جيجابايت وتيرابايت، ويبدأ سعره من نحو 500 دولارٍ أمريكي.