شاومي تطلق حواسيب ردمي بوك إصدارات 2024

أعلنت شاومي رسميًا إطلاق أجهزة ردمي بوك المحمولة إصدارات 2024 بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا، ومواصفات مُحسّنة مقارنة بالإصدارات السابقة، وتُعد إضافة مميزة لسلسلة الحواسيب المحمولة من شاومي.

شاومي ردمي بوك 14

يأتي حاسوب ردمي بوك 14 إصدار 2024 بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة 2.8K، وهذا يعني كثافة تبلغ 242 بكسلًا لكل إنش، مع دعم كامل الطيف اللوني sRGB، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ويتمتع الجهاز بتصميم معدني خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 1.37 كيلوجرام، ويصل سمكه إلى 15 ملم فقط.

ويعمل الجهاز بمعالج كور آي 5 الجيل الثالث عشر (Intel i5-13500H) مع مراوح مزدوجة ونظام تبريد للحفاظ على أداء مستقر للجهاز عند تشغيل الألعاب أو البرامج الثقيلة، مع ذاكرة عشوائية بحجم قدره 16 جيجابايت وسعة تخزين بحجم قدره 512 جيجابايت أو تيرابايت من نوع SSD، كما يحتوي الجهاز على بطارية بسعة تبلغ 56 واطًا/ الساعة.

شاومي ردمي بوك 16

ويأتي حاسوب ردمي بوك 16 إصدار من 2024 بشاشة كبرى قياسها 16 إنشًا، وبطارية كبرى سعتها 72 واطًا/ الساعة، كما يزن نحو 1.68 كيلوجرام، ويتفق مع الإصدار الأصغر في بقية المواصفات.

ويمكن شحن الجهازين بشاحن مرفق بقوة 100 واطٍ من نوع GaN، ويمكنه شحن البطارية حتى 50% في غضون 60 دقيقة فقط، كما يدعم الجهازان ميزة HyperConnect للتكامل مع الهواتف الذكية واللوحيات وغيرها من الأجهزة، كما تسمح باستخدام كاميرا الهاتف الذكي ككاميرا ويب عند الحاجة إلى ذلك.

وتطرح شاومي أجهزة ردمي بوك الجديدة باللونين الرمادي والفضي بسعر يبدأ من 600 دولارٍ أمريكي مع اختلافات سعرية طفيفة بين مختلف الإصدارات.