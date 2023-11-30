ديسكورد توسع خطط التجارة الإلكترونية

تخطط ديسكورد لتوسيع التجارة الإلكترونية بعد تقديمها متجرًا داخل التطبيق يدعو المشتركين المميزين إلى شراء الإضافات الرقمية من أجل تزيين الحسابات الشخصية.

وتوسع المنصة الآن الوصول إلى متجرها الافتراضي الذي أطلقته في شهر أكتوبر للمرة الأولى، مما يسمح للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل اشتراك Nitro شهريًا بشراء التحديثات التجميلية من أجل جعل الحسابات الشخصية والصور الرمزية فريدة من نوعها.

ويحصل أعضاء Nitro الآن على خصم على العناصر الافتراضية، مع أنه يمكن لأي شخص بدءًا من اليوم شراؤها.

ويقدم المتجر المتاح لجميع مستخدمي ديسكورد من خلال صفحة إعدادات الحساب الشخصي نوعين من التحديثات التجميلية الرقمية، وهي إضافات الصور الرمزية التي تضفي الخيال أو الرسوم المتحركة أو غيرها من التخصيصات ذات السمات على صورة الحساب الشخصي، وتأثيرات الحساب الشخصي، التي تضيف رسومًا متحركة براقة، مثل أزهار الكرز المتطايرة أو الزجاج المتكسر بشكل درامي، إلى صفحة الحساب الشخصي.

ويستطيع المستخدم تجميع التحديثات التجميلية الرقمية والتنقل بينها بما يناسب حالته المزاجية.

وتعد الصور الرمزية مربحة للغاية في المساحات الاجتماعية الافتراضية، وذلك وفقًا لما أظهرته شركات مثل، Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت، التي باعت ما قيمته 50 مليون دولار من الجلود داخل اللعبة عبر مجموعة واحدة فقط.

ويشير توسع ديسكورد في مجال بيع التحديثات التجميلية الرقمية إلى عدم اهتمامها بإدخال الإعلانات عبر تطبيقها للدردشة. وتجنبت ديسكورد على مر السنين مسار الإعلانات، مع أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التقليدية، مثل إنستاجرام ويوتيوب وإكس، تعتمد على الإعلانات ضمن الخلاصة.

واختارت المنصة بدلًا من ذلك جعل الاشتراك المتميز المعروف باسم Nitro جذابًا قدر الإمكان للمستخدمين من خلال تقديم مزيج من التخصيصات الممتعة والامتيازات الوظيفية التي تجذب المستخدمين العاديين والمحترفين على حدٍ سواء.

ويستطيع مستخدمو ديسكورد من خلال Nitro الحصول على مزايا، مثل الرموز التعبيرية المخصصة، وأحجام التحميل الكبيرة، والبث المرئي العالي الدقة، وهي أمور حيوية لأي شخص يعتمد على المنصة من أجل بناء المجتمع أو أي نوع من الأعمال.