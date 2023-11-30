جوجل سلايدز تتيح ميزة تسجيل العروض التقديمية

أعلنت جوجل رسميًا إطلاق ميزة جديدة في خدمة “سلايدز” من شأنها السماح للمستخدمين بتسجيل العروض التقديمية في مقاطع فيديو.

وتُغني تلك الميزة الجديدة المستخدمين عن اللجوء إلى استخدام برامج خارجية لإنتاج العروض التقديمية المُسجلة، لأغراض العمل أو التدريب أو التعليم.

ويظهر خيار التسجيل الجديد في خدمة جوجل سلايدز في شريط الأدوات، ليُتيح للمُقدم تسجيل العرض التقديمي مع تضمين الصوت عبر الميكروفون، وإمكانية الظهور بالفيديو في مساحة دائرية صغيرة داخل التسجيل.

ووفقًا لجوجل، فإن ميزة تسجيل العروض التقديمية في خدمة سلايدز ستكون متاحة مبدئيًا عبر متصفح جوجل كروم في أجهزة الحاسوب فقط، ولن تكون متاحة عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وبعد الانتهاء من التسجيل، يمكن للمستخدمين إيجاده في حساباتهم في جوجل درايف للاحتفاظ به وعرضه ومشاركته مع الآخرين.

وستكون الميزة الجديدة متاحة فقط لمشتركي خدمات جوجل ورك سبيس، أما أصحاب الحسابات الشخصية المجانية فلن يمكنهم الاستفادة منها في الوقت الحالي، لكن جوجل قد تتيحها لاحقًا لهم.

وستبدأ جوجل توفير الميزة الجديدة لمشتركي خطط “ورك سبيس” على نحو تدريجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة قد توفر على الشركات وأصحاب الأعمال تكاليف استخدام حلول خارجية لتسجيل الاجتماعات والمحاضرات والدروس، خاصةً وأنها مدمجة في خدمة سلايدز ومتكاملة مع باقي خدمات جوجل الأخرى مثل خدمة التخزين السحابي درايف، أو حتى خدمة مشاركة الفيديو “يوتيوب”.