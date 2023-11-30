الكشف عن سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو

كشفت شركة شاومي عن سماعتها اللاسلكية الجديدة ريدمي بودز 5 برو بمواصفات محسنة مقارنةً بسماعة بودز 5 التي أطلقتها الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وحافظت شاومي على التصميم نفسه دون تعديل مع وجود سدادات للأذن من السيليكون، ودعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP54.

وتأتي السماعة بمكبر صوت مقاسه 10 ملم ومضخم صوت ديناميكي مقاسه 11 ملم للحصول على صوت عالٍ واضح وقوي.

وتدعم سماعة شاومي ريدمي بودز 5 برو ميزة الإلغاء النشط للضوضاء حتى 52 ديسيبل، كما تحتوي السماعة على ميزة الضبط التكيفي للصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن السماعة تتميز بدعم خاصية الصوت المكاني لتجربة صوتية غامرة.

وتقدم شاومي أيضًا وضع الشفافية في السماعة، وهو يتيح للمستخدم ضبط مستوى الشفافية من خلال 3 مستويات مختلفة تسمح بنقل الأصوات المحيطة.

وتقول شاومي إن السماعة قادرة أيضًا على التخلص من ضوضاء الرياح لتحسين جودة المكالمات، وهي تدعم تطبيق شاومي headset للتحكم فيها، ويصل معدل التأخير فيها إلى 49 ميلي في الثانية فقط.

وتعمل السماعة ببطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام، أو 6.5 ساعات عند تشغيل وضع الإلغاء النشط للضوضاء، ويصل العمر الإجمالي للبطارية إلى 38 ساعة في وجود علبة الشحن، وهي تدعم الشحن السريع، حيث يمكنها أن تعمل حتى ساعتين عند شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

وتطرح شاومي سماعة ريدمي بودز 5 برو باللونين الأسود والأزرق بسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، لتكون خيارًا مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة.