الصين تبدأ تجميع أول مركز بيانات تحت الماء في العالم

قد تكون متفاجئًا من أنه يمكن لمراكز البيانات المغمورة الاستفادة من مياه البحر المتجمدة للتبريد الطبيعي، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل؛ نظرًا إلى أن مراكز البيانات المغمورة لا تستهلك المياه في هذه العملية مما يحفظ موارد المياه للسكان.

أفادت قناة الصين (CCTV)، بدء الصين بتجميع ما يبدو أنه أول مركز بيانات تحت الماء في العالم قبالة ساحل سانيا، وهي مدينة ساحلية جنوب جزيرة هاينان.

ووفقًا لقناة (CCTV)، يمكن لكل وحدة تخزين بيانات معالجة أكثر من 4 ملايين صورة عالية الدقة في 30 ثانية. ويُزعم أن الأداء المقدر لكل وحدة بيانات يمكن مقارنته بقرابة 60 ألف حاسوب عادي. ومع ما ورد من قناة (CCTV) عن قوة معالجات البيانات لكل وحدة تخزين، يمكنك أن تتخيل قوة المعالجة الإجمالية لمركز البيانات مع 100 وحدة تخزينية، أي ما يعادل قرابة 6 ملايين حاسوب شخصي.

ركبت الشركات المتخصصة أول وحدة لتخزين البيانات في شهر أبريل من عام 2023، وخلال الأسبوع الماضي أضاف فريق من المهندسين وحدة أخرى لتخزين البيانات في قاع البحر جنوب مقاطعة هاينان. تحتوي الوحدات على رفوف من الخوادم لكن المواصفات لا تزال غامضة.

تخطط الشركات التي تعمل على هذا المشروع لتركيب 100 وحدة على مدى خمس سنوات القادمة، وتزن كل وحدة تخزين بيانات ما يصل إلى 1300 طن، أو ما يعادل وزنًا قدره 1000 سيارة تقريبًا؛ لذا فإن نقلها إلى قاع المحيط ليس بالأمر السهل.

ناهيك عن أن الوحدة يجب أن تقطع مسافة 35 مترًا إلى قاع البحر، لذلك تستغرق الوحدة قرابة ثلاث ساعات للوصول إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه. تتمتع وحدة تخزين البيانات بعمر افتراضي يصل إلى 25 عامًا، لذا فهي مصممة لتدوم طويلًا ولتتحمل الظواهر الكونية.

مركز البيانات تصل مساحته إلى 68 ألف متر مربع أو ما يعادل عشرة ملاعب كرة قدم تقريبًا، كل ملعب منها بمساحة 7140 مترًا مربعًا.

ومع ذلك، فإن إحدى فوائد مراكز البيانات تحت الماء هي أنها يمكن أن تستفيد من قاع البحر. ولذلك، من المحتمل أن يوفر مركز البيانات 68 ألف متر مربع من الأراضي الجافة التي يمكن استخدامها لأغراض أخرى، مثل تطوير الإسكان أو التصنيع. ومن الإيجابيات كذلك توفير قرابة 122 مليون كيلوواط/ الساعة من الكهرباء و قرابة 105 آلاف طن من المياه العذبة سنويًا.

وأكد (بو دينغ)، المدير العام لمشروع التطوير التجريبي UDC Hainan، أن مركز البيانات المكتمل سيكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تتراوح بين 40% و60% من مراكز البيانات الموجودة على اليابسة.

وستعمل شركة Beijing Sinnet، المتخصصة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في الصين، في تشغيل مركز البيانات. وأُعلن مشروع هاينان في الربع الأول من عام 2021 ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2025، وسيكلف بناء مركز البيانات مبلغ قدره 879 مليون دولارٍ.