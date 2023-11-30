إطلاق تطبيق رسمي لتعزيز تجربة زوار مؤتمر COP28

أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) تطبيقًا رسميًا يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال مدة المؤتمر الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في المدة الممتدة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023.

ويمكن لزوار المؤتمر، تنزيل التطبيق الرسمي المتوافق مع أجهزة iOS من آب ستور، وأجهزة أندرويد من جوجل بلاي، كما أنه متاح لهواتف هواوي في (AppGallery)، واستكشاف مزاياه باستعمال البريد الإلكتروني المستخدم لدى تسجيلهم لحضور مؤتمر (COP28).

ويوفر التطبيق تجربة سلسة للمستخدمين، كما يساعد زوار المنطقتين الزرقاء والخضراء في تنظيم جداولهم بسهولة، وتعرّف مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة في المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم على التغييرات التي تطرأ على برامج الفعاليات.

ويتضمن التطبيق خرائط تفاعلية عبر نظام (GPS) تساعد الزوار في التنقل في مدينة إكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخي والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية.

وسيحد استخدام التطبيق، بما يتضمنه من خرائط، ومعلومات إرشادية، وإجابات الأسئلة الشائعة، وبرنامج الفعاليات، من الاعتماد على أدوات غير مستدامة وأكثر استهلاكًا للطاقة مثل طباعة المواد الخاصة بمؤتمر COP28 على الورق.

كما سيساهم التطبيق في التعريف ببرنامج الموضوعات المتخصصة اليومية للمؤتمر، وأهميتها بالنسبة للعمل المناخي العالمي، بالإضافة إلى معلومات موضحة لمنافذ الأطعمة والمشروبات لتسهيل تجربة الزوار.

ويمكن لمستخدمي التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة COP28، حيث يحتوي على تسع خطط مختلفة للزيارة، صُممت بحسب المواضيع التي يرغب الزوار بمعرفة تفاصيلها وتستغرق مددًا مختلفة تمتد لساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع، إذ تأخذ الزوار في رحلة حول مواقع (COP) الرئيسية وأبرزها المندوبين المعتمَدين في المنطقة الزرقاء.

كما صُمم التطبيق لتسهيل تجربة مندوبي الوفود المشاركة في المنطقة الزرقاء، ومساعدتهم في التركيز في مهامهم الرئيسية في العملية التفاوضية، حيث زُود التطبيق بالعديد من المزايا مثل: المواد التفاعلية، والإرشادات حول الأماكن والطرق داخل مدينة إكسبو دبي.

كما يوفّر منصة للتواصل المؤسسي بين الأفراد، وخيارات لترتيب الاجتماعات المباشرة ومن بُعد، ويتيح للمستخدمين إنشاء جداول أعمال حسب رغبتهم، وبعض الملاحظات والتوصيات حول أهم الفعاليات، وروابط لتنزيل الوثائق الخاصة بالمؤتمر، ودليلًا للأطعمة والمشروبات وخدمات الضيوف الأخرى.