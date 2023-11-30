أمازون تطلق نموذجها لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

انضمت أمازون إلى معركة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Titan من أجل تحويل النص إلى صورة.

وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر re:Invent، ويستطيع Titan Image Generator إنشاء صور واقعية بجودة الاستديو، ومن المفترض أن يحتوي على حواجز حماية مضمنة ضد السمية والتحيز.

ولا يعد Titan تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا مستقلًا، بل إنه أداة يمكن للمطورين البناء عليها من أجل إنشاء مولدات للصور مدعومة بالنموذج، ويحتاج المطورون إلى الوصول إلى Amazon Bedrock من أجل استخدامه.

وعاين سوامي سيفاسوبرامانيان، نائب رئيس AWS لقاعدة البيانات والتحليلات والتعلم الآلي، Titan Image Generator خلال كلمته الرئيسية، مشيرًا إلى أن النموذج قادر على إنشاء صورة من موجه لغة طبيعية وتغيير الخلفيات أيضًا.

ويستهدف Titan Image Generator بشكل مباشر جمهور المؤسسات، بدلًا من التركيز بشكل كبير على المستهلك مثل نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي الحالية.

وتتضمن بشكل تلقائي جميع صور Titan Image Generator المولدة على ما وصفته أمازون بأنها علامات مائية غير مرئية.

وأوضح فاسي فيلومين، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في AWS، أن هذا جزء من الالتزامات التطوعية التي وقّعتها أمازون في شهر يوليو مع البيت الأبيض.

وقال فيلومين: “أردنا طريقة من أجل تمييز الصورة بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومولدة خصوصًا باستخدام Titan Image Generator، دون التداخل مع الصورة المرئية، وليس لها زمن انتقال، ولا يمكن اقتصاصها أو ضغطها”، مضيفًا أن العلامة المائية لا تقتصر على البيانات الوصفية للملف.

وأنشأت أمازون واجهة برمجة تطبيقات يمكن للأشخاص الاتصال بها من أجل التحقق من مصدر الصورة. وتتيح أمازون للمطورين الذين يستخدمون Titan Image Generator اختيار كيفية تقديم هذه المعلومات للمستخدمين.

وتعد العلامة المائية جزءًا أساسيًا من الأمر التنفيذي لإدارة بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي. واعتمدت شركات، مثل أدوبي ومايكروسوفت، نظام Content Credentials الذي طوره تحالف C2PA، من أجل معالجة هذه المشكلة.