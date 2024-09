أفضل أجهزة التتبع الذكية في عام 2023

يتوفر في الأسواق العديد من أجهزة التتبع الذكية (Tags) من علامات تجارية مختلفة، وأبرزها: آبل، وسامسونج، وTile؛ إذ توفر هذه الشركات وغيرها مجموعة متنوعة من أجهزة التتبع الصغيرة الحجم التي تأتي بأشكال مختلفة، ويمكنك وضعها في حقائب السفر لتتبع موقعها بسهولة عبر تطبيق خاص، كما يمكنك وضعها في محفظتك لإيجادها بسرعة في حال فقدانها، وتُسهّل هذه الأجهزة أيضًا العثور على الحيوانات الأليفة إذا خرجت من المنزل، ولها العديد من الاستخدامات المفيدة الأخرى.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام تلك الأجهزة، فيمكنك اختيار واحد من أفضل أجهزة التتبع في عام 2023 التي سنذكر منها ما يلي:

1- جهاز Tile Pro (2022):

يُعدّ Tile Pro أفضل جهاز تتبع لمُستخدمي أجهزة أندرويد ويُعدّ بديلًا قويًا لأجهزة AirTag من آبل لمُستخدمي هواتف آيفون. ويمتاز Tile Pro بأنه متين وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ثقب لتسهيل وضع المفاتيح.

يضم هذا الجهاز بطارية قابلة للاستبدال، ويمكن أن تستمر لمدة عام، وعلى عكس العديد من أجهزة التتبع الأخرى، لن يصبح عديمة الفائدة بعد بضع سنوات فقط.

يُباع جهاز Tile Pro (2022) بسعر قدره 25 دولارًا، وللوصول إلى جميع المزايا التي يوفرها هذا الجهاز، مثل: التنبيهات الذكية، وسجل الموقع، وغيرها يجب عليك الاشتراك في الخطة المدفوعة.

2- جهاز Chipolo One:

إذا لم تكن من محبي أجهزة التتبع التي تتطلب الاشتراك في خطط مدفوعة للوصول إلى جميع المزايا المتوفرة فيها، فسيكون جهاز Chipolo One مناسبًا لك.

يأتي هذا الجهاز في هيكل دائري الشكل، ويضم فتحة لتثبيت المفاتيح، وعلى عكس Tile، تتوفر جميع المزايا دون اشتراك. ويمتاز Chipolo One بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن أن تستمر بطاريته القابلة للاستبدال لمدة تصل إلى عامين. ويتضمن أيضًا مزية تسمح لك بتشغيل كاميرا هاتفك عند الضغط عليه مرتين، ويعمل كجهاز للتحكم في الكاميرا من بُعد.

يمكنك ربط Chipolo One بهاتف آيفون أو أندرويد لتتبع أغراضك بسهولة عبر تطبيق Find My من آبل أو Find My Device من جوجل.

يُباع جهاز Chipolo One بسعر قدره 25 دولارًا.

3- جهاز Apple AirTag:

يُعدّ جهاز AirTag من آبل أفضل جهاز للتتبع للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة آبل المختلفة، مثل: آيفون وآيباد وحواسيب ماك، ويستخدم تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة، والنطاق الفائق العرض (UWB) للعثور على العناصر المفقودة، وتحديد موقعها بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت آبل العديد من الخيارات المتعلقة بالخصوصية لضمان عدم إساءة استخدام AirTag. ومثل جهاز Tile Pro يحتوي Apple AirTag على بطارية قابلة للاستبدال تستمر لمدة عام واحد.

يُباع جهاز Apple AirTag بسعر قدره 29 دولارًا.

4- جهاز Tile Slim (2022):

إذا كنت تبحث عن جهاز تتبع للاحتفاظ به في محفظتك، فإن Tile Slim (2022) يُعدّ خيارًا ممتازًا. فهو يمتاز بأنه رقيق ويبلغ سُمكه 2.5 ملم فقط؛ مما يجعله مناسبًا لوضعه في محفظتك.

يمكنك البحث عن أغراضك المرتبطة بالجهاز ضمن نطاق يبلغ 76 مترًا، ويمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP67، ويحتوي على مكبر صوت صغير.

يعمل Slim مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS ويستخدم شبكة خاصة لتتبع موقع محفظتك. ويحتوي Tile Slim على بطارية غير قابلة للاستبدال تستمر حتى ثلاث سنوات، وبعد ذلك، يصبح جهاز Slim عديم الفائدة.

يُباع جهاز Tile Slim (2022) بسعر قدره 24 دولارًا.

5- جهاز Samsung Galaxy SmartTag2:

يعمل جهاز التتبع الذكي Galaxy SmartTag2 من سامسونج بسلاسة مع أجهزة Galaxy التابعة للشركة، ويستخدم تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة، والنطاق الفائق العرض (UWB) للعثور على العناصر المفقودة. ومع ذلك، يتطلب استخدامه هاتفًا يدعم تقنية UWB، مثل: Galaxy S23 Ultra.

تستمر بطارية هذا الجهاز القابلة للاستبدال حتى 500 يوم في الوضع العادي، وحتى 700 يوم في وضع توفير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن أغراضك المرتبطة بجهاز التتبع ضمن نطاق يبلغ 120 مترًا.

يُباع جهاز Samsung Galaxy SmartTag 2 بسعر قدره 30 دولارًا.