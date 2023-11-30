آبل تعلن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023

أعلنت آبل رسميًا أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023 في متجر آب ستور باختيار فريق التحرير العالمي للمتجر.

وضمت القائمة الفائزة 14 تطبيقًا ولعبة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وغيرها.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: “من الملهم أن نرى الطرق التي يواصل بها المطورون إنشاء تطبيقات وألعاب مذهلة تعيد تعريف العالم من حولنا”.

وأضاف كوك أن الاختيارات الفائزة هذا العام تمثل الإمكانات اللامحدودة للمطورين لتحقيق رؤاهم في الواقع، وإنشاء تطبيقات وألعاب ببراعة ملحوظة، وجودة استثنائية”.

وتعتاد آبل تسليط الضوء على التطبيقات والألعاب الجديدة المميزة في القائمة الفائزة نهاية كل عام.

التطبيقات الفائزة لعام 2023

أفضل تطبيق آيفون: AllTrails لهواة الأنشطة الخارجية كالتجول والجري وركوب الدراجات.

أفضل تطبيق آيباد: Prêt-à-Makeup للتدريب على استخدام مستحضرات التجميل.

أفضل تطبيق ماك: Photomator لتحرير الصور.

أفضل تطبيق لتلفاز آبل: MUBI لهواة الأفلام والسينما.

أفضل تطبيق لساعة آبل: SmartGym لتتبع الأنشطة الرياضية.

الألعاب الفائزة لعام 2023

أفضل لعبة في آيفون: Honkai: Star Rail

أفضل لعبة في آيباد: Lost in Play

أفضل لعبة في ماك: Lies of P

أفضل لعبة في خدمة آبل آركيد: Hello Kitty Island Adventure

وبالإضافة إلى ما سبق، اختارت آبل 5 تطبيقات وألعاب أخرى لتأثيرها الثقافي، أي “قدرتها على إحداث تغيير إيجابي”، وهي: لعبة Pok Pok، وتطبيق Proloquo، وتطبيق Too Good to Go، ولعبة Unpacking، ولعبة Finding Hannah.

وقالت الشركة إن الاتجاه الذي ساد طوال عام 2023 كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توجه العديد من التطبيقات إلى تبنيه بأكثر من طريقة.