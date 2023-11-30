آبل تعتزم إيقاف تطوير مودم شبكات الجيل الخامس الخاص بها

تخطط شركة آبل لإيقاف تطوير شريحة مودم شبكات الجيل الخامس الخاص بها بعد عدة محاولات غير ناجحة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام كورية ويابانية.

وأفادت مصادر مطلعة في سلاسل الإمداد الخاصة بأقسام تطوير شريحة المودم الخاصة بآبل بأن مجهودات الشركة لتطوير المودم لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، وأنها بصدد إيقاف العمل على ذلك المشروع.

وكان تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال قد ذكر في سبتمبر/ أيلول أن محاولات الشركة لتطوير شريحة المودم الخاصة بها قد تعرقلت بسبب مشكلات رئيسية تتعلق بأهداف غير واقعية، وعدم فهم الفريق للتحديات التي يواجهها المشروع، فضلًا عن عدم قابلية استخدام النماذج الأولية للشريحة.

وبدأت آبل العمل على مشروع تطوير شريحة المودم الخاصة بها منذ سنوات، حيث استحوذت على قطاع تطوير شرائح المودم في الأجهزة المحمولة من إنتل عام 2019 في صفقة بلغت مليار دولار أمريكي، شملت انتقال آلاف الموظفين وتراخيص براءات الاختراع من إنتل إلى آبل.

وواجهت آبل العديد من المشكلات والتحديات في سبيل تطوير المودم، مما دفعها إلى تأجيل الموعد النهائي لإطلاق الشريحة عدة مرات، كان آخرها التأجيل إلى نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026. ومع ذلك، فإن التقارير تشير إلى أن الشركة تنوي استخدام المودم في الإصدار القادم من هاتف آيفون المنخفض الثمن “آيفون SE”.

ويُقال إن عملية تطوير شريحة المودم لا تزال في مراحلها الأولى، وإنها ربما تكون متأخرة عن منافسيها بسنوات، كما أن إحدى شرائح المودم التي هي قيد التطوير لا تدعم تقنية mmWave الأسرع، كما واجهت آبل أيضًا مشكلات مع الشفرات البرمجية التابعة لإنتل، حيث اضطرت آبل إلى إعادة كتابتها، وتسببت إضافة مزايا جديدة إلى المودم بتعطيل مزايا أخرى، بالإضافة إلى أنه يجب على شركة آبل أن تحرص على عدم انتهاك براءات اختراع كوالكوم أثناء تطوير الشريحة.

وكانت آبل حريصة على المضي قدمًا في مشروعها؛ لرغبتها في إنهاء شراكتها المُكلفة مع شركة كوالكوم التي تزودها بشرائح المودم، على الرغم من العقبات الكثيرة التي تحول دون تحقيق آبل مبتغاها في تطوير شريحة مودم خاصة بها.