آبل تطلق تحديث iOS 17.1.2 لسد ثغرات أمنية

أطلقت آبل تحديث iOS 17.1.2 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 17.1.2 لأجهزة آيباد، بهدف سد ثغرات أمنية مهمة.

وعلى وجه التحديد، يعالج التحديث ثغرة أمنية جرى استغلالها في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل iOS قد تؤدي إلى الكشف عن معلومات حساسة عند معالجة محتوى الويب، وقد استُغلت تلك الثغرة في نظام التشغيل قبل إصدار iOS 16.7.1.

وفي سياقٍ متصل، أطلقت آبل تحديث macOS Sonoma‌ 14.1.2 لأجهزة ماك من أجل إصلاح ثغرات أمنية أيضًا.

ولا يُعرف على وجه الدقة التفاصيل الفنية المرتبطة بتلك الثغرات؛ إذ لا تكشف آبل عنها في أغلب الأوقات.

وتنصح آبل كافة المستخدمين بضرورة تنزيل تلك التحديثات في أقرب وقت.

ويأتي تحديث iOS 17.1.2 الصغير بعد تحديث آخر، وهو تحديث iOS 17.1.1 الذي حلّ مشكلة الشحن اللاسلكي الذي سبب عطلًا في شريحة الاتصال القريب المدى NFC.

ويمكن تحميل التحديث الجديد على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”، ويبلغ حجم التحديث نحو 300 ميجابايت.

وتعمل آبل حاليًا على تحديث iOS 17.2 الذي من شأنه أن يضيف مزايا جديدة إلى هواتف آيفون، مثل تطبيق الملاحظات الشخصية “جورنال”، وويدجت جديد للطقس، وغيرها.

ومن المتوقع إطلاق تحديث iOS 17.2 قبل نهاية العام الجاري، إذ لا يزال الآن في المراحل التجريبية.