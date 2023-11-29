OpenAI لا تعتزم منح مايكروسوفت مقعدًا في مجلس الإدارة

لا تعتزم OpenAI تقديم مقاعد لشركة مايكروسوفت والمستثمرين الآخرين في مجلس إدارتها الجديد، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.

وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يعطي الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي على حساب السعي إلى تحقيق أرباح المستثمرين، مثل مايكروسوفت و Khosla Ventures و Thrive Capital.

وتعد شركة Khosla Ventures من المستثمرين الأوائل في عام 2019، في حين تقود Thrive Capital صفقة شراء أسهم موظفي OpenAI التي قدرت قيمة الشركة بأكثر من 80 مليار دولار.

وقال توماس هايز، رئيس صندوق التحوط Great Hill Capital: “نظرًا إلى مستوى استثمار مايكروسوفت، فإنه ليس من مصلحة الشركة القبول بهذا الأمر”.

وأطاحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في 17 من نوفمبر برئيسها التنفيذي ومؤسسها، سام ألتمان، دون أي سبب مفصّل، مما أثار المخاوف بين المستثمرين والموظفين، قبل أن يعود بشكل مثير بعد خمسة أيام.

وأعلنت OpenAI في 22 من نوفمبر عودة ألتمان إلى منصبه وخروج عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الإطاحة به، مع وعد بمجلس إدارة جديد.

وأثار خروج ألتمان ارتباكًا بشأن مستقبل الشركة الناشئة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي. وأوضح تقرير آخر صادر عن موقع The Information أن OpenAI تعيد تشكيل مجلس الإدارة الذي من المفترض أن يتكون من تسعة أشخاص.

وتوقع التقرير في أقرب وقت من هذا الأسبوع تأكيد المديرين الثلاثة الأوائل المجلسَ الجديد، وهم الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce، بريت تايلور، ووزير الخزانة السابق، لاري سمرز، والرئيس التنفيذي لشركة Quora، آدم دانجيلو.

ويعد دانجيلو المدير الوحيد المتبقي من مجلس الإدارة القديم المكون من ستة أشخاص الذي أقال ألتمان. ومن المتوقع أن ينظر هذا المجلس الجديد في المرشحين لملء مجلس إدارة موسع مكون من تسعة أشخاص.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، قد أوضح في وقت سابق أن الحوكمة في الشركة المصنعة لروبوت الدردشة ChatGPT بحاجة إلى التغيير بغض النظر عن مكان وجود ألتمان.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: “ننتظر حتى يقول مجلس الإدارة شيئًا رسميًا”، وذلك ردًا على سؤال بخصوص مجلس إدارة OpenAI. وتعد مايكروسوفت واحدة من كبار داعمي الشركة الناشئة، إذ استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في OpenAI.

وتمتلك OpenAI هيكلًا إداريًا غير عادي، إذ تخضع ذراعها الربحية لمجلس إدارة غير ربحي. ويهدف هذا المجلس غير الربحي إلى إبقاء الشركة مركزة على تحقيق مهمتها المتمثلة في بناء ذكاء اصطناعي يخدم البشرية.