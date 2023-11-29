Hugging Face تنافس OpenAI في اهتمام العملاء

أشارت شركة Hugging Face الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أنها تشهد اهتمامًا متزايدًا من العملاء المحتملين في أعقاب الفوضى في الشركة المنافسة OpenAI.

وقال كليمنت ديلانج، الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face: “أعتقد أن الكثير من الشركات والمؤسسات تتساءل الآن نوعًا ما عن مخاطر الاستعانة بمزود واحد فقط للذكاء الاصطناعي، ومن الواضح أن هذا يصنع مخاطر فشل النظام بأكمله، لذا فإنهم يبحثون عن حلول مختلفة”.

ويلجأ المطورون إلى منصة Hugging Face من أجل نشر التعليمات البرمجية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

ولا تعد Hugging Face الشركة الناشئة ذات القيمة العالية في المجال؛ التي تنشر مثل هذه الملاحظة خلال 11 يومًا منذ إقالة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ومن ثم إعادته بسرعة بعد الضجة التي أثيرت بين الموظفين والمستثمرين.

وشهدت الشركة الناشئة للنماذج اللغوية الكبيرة Cohere المزيد من الاستفسارات من العملاء المحتملين، وفقًا للمتحدث الرسمي جوش جارتنر.

وتقدر قيمة Cohere بأكثر من ملياري دولار، وقال جارتنر لشبكة CNBC: “تريد الشركات حلول أعمال متميزة وموثوقة، وليس المسلسلات”.

وأوضحت العديد من الشركات أنها تفكر في الابتعاد عن OpenAI لصالح خدمات المنافسين مع تزايد الارتباك داخل الشركة.

وأرسل كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Cohere في الأسبوع الماضي مذكرة إلى المستثمرين من أجل إبلاغهم بأن مهمة الشركة وإستراتيجيتها ينشرها بالكامل فريق القيادة، ولم تذكر الرسالة اسم OpenAI مع أنها أشارت إلى عبارة: “الأحداث التي جرت مع أحد منافسينا خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وتتمتع OpenAI بهيكل فريد من نوعه، إذ إن الكيان الأم هو منظمة غير ربحية، مع ما يسمى بشركة ذات ربح محدد تحت تلك المظلة، ويمثل مجلس الإدارة المنظمة غير الربحية ويشرف على أنشطة ألتمان وبقية فريق الشركة.

وأوضح المسؤولون التنفيذيون في شركة Cohere كيفية إدارة شركتهم، وكتبوا: “تمتلك Cohere مجلس إدارة مكونًا من أعضاء مجلس إدارة خارجيين ذوي خبرة عالية ولديهم حصص كبيرة في الشركة، بالإضافة إلى سيطرة المؤسس على مجلس الإدارة”.

وأضافوا أنهم يعتقدون أن الشركات تشعر بالحاجة إلى مزود نماذج لغوية كبيرة مستقر وموثوق به، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها OpenAI.

وجمعت شركة Hugging Face في شهر أغسطس 235 مليون دولار بتقييم قدره 4.5 مليارات دولار. ويشمل المستثمرون جوجل وأمازون وإنفيديا وإنتل وكوالكوم و Salesforce و AMD و IBM.