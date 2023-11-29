هواوي تسرع طموحاتها في مجال السيارات الذكية

قد يصل تقييم شركة برمجيات ومكونات السيارات الذكية الجديدة التابعة لشركة هواوي إلى نحو 250 مليار يوان (34.67 مليار دولار) بعد أن تبيع حصصًا لمستثمرين من بينهم شركة شانجان، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.

وأوضحت الشركة الصينية أنها تحوّل وحدة أعمال حلول السيارات، الذكية البالغة من العمر أربع سنوات، شركة جديدة تتلقى التقنيات والموارد الأساسية للوحدة، التي تهدف إلى أن تصبح معادلة لمورد السيارات الألماني بوش في عصر السيارات الكهربائية الذكية.

وأظهر بيان لشركة شانجان أن شريك السيارات الرئيسي شانجان والأطراف ذات الصلة يمتلكون نسبة قدرها 40 في المئة من الشركة الجديدة، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وتدرس شركة شانجان وشركتها الأم المملوكة للدولة China South Industries Group الاستحواذ على نحو 35 في المئة و 5 في المئة على التوالي من الشركة الجديدة، التي قد تقدر قيمتها بما يتراوح بين 200 مليار يوان و 250 مليار يوان.

ويشمل المساهمون المحتملون شركتي صناعة السيارات FAW Group و Dongfeng Motor Group، اللتين تجريان أيضًا محادثات متقدمة مع هواوي من أجل الاستحواذ على نسبة قدرها 5 في المئة لكل منهما.

ويرجح أن تظل هواوي ما بين السنتين والسنوات الثلاث القادمة على الأقل بمنزلة المساهم الفردي الأكبر بنسبة تبلغ ما بين 40 في المئة و 50 في المئة.

ولم تنتهِ الشركات من مناقشة تفاصيل الصفقات، ولا سيما تقسيم الملكية والتقييم، وهي عرضة للتغيير، وتخضع الصفقة أيضًا لموافقة الجهات التنظيمية.

وعانت هواوي من أجل تنمية أعمال السيارات الذكية وتحتاج إلى استرداد رأس المال من أجل تغطية الإنفاق على البحث والتطوير، وقد استثمرت الشركة 3 مليارات دولار في الوحدة منذ إنشائها، وزادت عدد فريق البحث والتطوير إلى 7000 شخص.

وتعد أعمال السيارات الذكية بمنزلة الوحدة الوحيدة الخاسرة بين الوحدات الست الرئيسية لشركة هواوي، إذ حققت في النصف الأول من عام 2023 إيرادات بقيمة مليار يوان، وهو جزء صغير من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 310 مليارات يوان، حسبما ذكرت هواوي في شهر أغسطس.

ولدى هواوي شراكات مع شركات سيارات أخرى، ومنها Seres Group و Jianghuai Automobile، وكذلك مع شانجان. وتحصل الشركة الجديدة على الأصول والموارد الأخرى المتعلقة بالسيارات من خارج وحدة أعمال حلول السيارات الذكية.