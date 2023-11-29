هاتف Oppo Reno 11 Pro الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة أوبو الصينية الأسبوع الماضي رسميًا عن هاتفي Reno 11 و Reno 11 Pro اللذين يُعدان من أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

يأتي هاتف Oppo Reno 11 Pro مع تحسينات في التصميم والمواصفات والمزايا مقارنةً بالطراز السابق Reno 10 Pro، وأبرزها: نوع المعالج، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، ودقة الشاشة وسطوعها.

وفيما يلي، سنوضح جميع مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يمتاز هاتف Oppo Reno 11 Pro بأنه نحيف وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ سُمكه 8.19 مم، ويزن 190 جرامًا. ويضم هذا الهاتف في الجهة الخلفية إطارًا بارزًا يضم عدسات الكاميرات الخلفية التي تأتي مُرتبة رأسيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian black)، والأخضر (Turquoise green)، والأبيض (Moonshine gemstones).

أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فيضم هاتف أوبو Reno 11 Pro شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.74 بوصات، وبدقة قدرها 1240 × 2772 بكسلًا، وبسطوع تصل ذروته إلى 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Oppo Reno 11 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 14) من أوبو، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف أوبو Reno 11 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 11 دقيقة، وتصل إلى نسبة 100% في 27 دقيقة.

السعر:

هاتف Oppo Reno 11 Pro مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 490 دولارًا، ومن المقرر وصوله إلى الأسواق الصينية في مطلع شهر ديسمبر، ولم تعلن أوبو بَعد موعد وصوله إلى الأسواق العالمية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Reno 11 Pro:

المواصفات Oppo Reno 11 Pro المعالج معالج ( Snapdragon 8+ Gen 1 ) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( OLED ) بقياس قدره 6.74 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا. مزايا التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 14). البطارية 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا. الألوان الأسود ( Obsidian black )، والأخضر ( Turquoise green )، والأبيض ( Moonshine gemstones ). الوزن 190 جرامًا. الأبعاد 163 × 74.2 × 8.19 مم. السعر يبدأ من 490 دولارًا .