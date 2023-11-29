أطلقت شركة سامسونج في مطلع شهر أكتوبر الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها Galaxy SmartTag2 الذي يأتي مع عدّة تحديثات مقارنةً بالطراز السابق Galaxy SmartTag. فقد حسّنت سامسونج تصميم الجهاز، وأصبح أكثر مقاومة للماء والغبار مقارنةً بالجيل الأول، كما يتمتع بعمر البطارية الطويل.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الجهازين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي التتبع Galaxy SmartTag2 و Galaxy SmartTag من سامسونج:

أولًا: ما أجهزة التتبع (Tags)؟

أجهزة التتبع (Tags) هي أجهزة صغيرة تأتي بأشكال مختلفة، وتنتجها العديد من الشركات المتخصصة بتصنيع الأجهزة الإلكترونية، وأبرزها: شركة آبل، وسامسونج، وTile.

يتيح لك جهاز التتبع تتبع أي عنصر شخصي والعثور عليه بسهولة، فهو مصمم لتثبيته على العناصر المختلفة كمفاتيح السيارة، وحقائب السفر وغيرها. وبعد إرفاق جهاز Tag بعنصر ما أو وضعه داخل حقيبة السفر مثلًا، يمكنك العثور على العنصر عبر تتبع الاتجاهات التي تظهر في الخريطة في تطبيق خاص بالجهاز.

ثانيًا: ما الفرق بين جهازي التتبع Galaxy SmartTag 2 و Galaxy SmartTag من سامسونج؟

يختلف جهازا التتبع Galaxy SmartTag2 و Galaxy SmartTag في بعض المواصفات، ومنها:

التصميم وعمر البطارية:

أعادت سامسونج تصميم جهاز التتبع Galaxy SmartTag2 بشكل كبير مقارنة بالجيل الأول Galaxy SmartTag، فهو أرق وأضيق وأطول قليلًا، وزادت سامسونج حجم الثقب الخاص بربط الجهاز بالأغراض المختلفة لتتمكن من استخدامه مع المزيد من الأغراض.

يحتوي كلا الطرازين على بطاريات قابلة للاستبدال، ولكنهما يختلفان فيما يتعلق بعمر البطارية؛ إذ يمتاز جهاز Galaxy SmartTag2 بعمر بطارية يدوم حتى 500 يومٍ، وعند تفعيل وضع حفظ الطاقة، يمكن أن يصل عمر البطارية إلى 700 يومٍ، أما طراز Galaxy SmartTag فتستمر بطاريته لمدة قدرها 300 يوم.

وفيما يتعلق بالحماية، يمتاز جهاز SmartTag2 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيارIP67، أما طراز SmartTag فهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP53.

يتوفر جهاز جالاكسي Galaxy SmartTag2 باللونين الأسود والأبيض، أما جهاز Galaxy SmartTag فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والوردي، والأخضر.

المزايا الأساسية:

يمكن توصيل جهاز Galaxy SmartTag أو Galaxy SmartTag2 بالمفاتيح أو الحقائب وخاصة حقائب السفر، أو وضعهما في المحفظة، أو أي غرض آخر يمكن أن تفقده وترغب في تتبع موقعه بسهولة.

يعتمد جهاز SmartTag على تقنية (البلوتوث المنخفض الطاقة) Bluetooth Low Energy لتكون قادرًا على تتبعه، أما جهاز SmartTag 2 فيدعم تقنيتي البلوتوث المنخفض الطاقة، والنطاق الفائق العرض UWB معًا، ويوفر لك اتجاهات دقيقة لتتمكن من الوصول إلى موقع الغرض المفقود.

يعمل جهازا التتبع SmartTag2 وSmartTag مع أجهزة سامسونج فقط من خلال تطبيق SmartThings Find، ولا يدعمان خدمة العثور على الأجهزة من جوجل Find My Device.

وعندما تفقد أحد أغراضك المرتبطة بجهاز التتبع شغّل مزية البحث Search Nearby في تطبيق SmartThings Find لتحصل على الاتجاهات التي توصلك إلى موقع العنصر المفقود، ويمكنك تفعيل مزية إصدار الصوت من جهاز التتبع لتتمكن من الوصول إليه بسهولة.

السعر:

يُباع جهاز Galaxy SmartTag2 بسعر قدره 30 دولارًا، ويُباع جهاز Galaxy SmartTag بسعر قدره 30 دولارًا.