يمتاز هاتف Motorola Edge 2023 بالعديد من المزايا القوية التي تجعله خيارًا ملائمًا لمن يبحثون عن هاتف يجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المعقول.

يأتي هاتف موتورولا بتصميم أنيق، ويضم شاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ولتتعرف جميع مواصفاته، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Motorola Edge 2023:

التصميم:

يضم هاتف Motorola Edge 2023 إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم والطبقة الأمامية مغطاة بالزجاج المنحني مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع، أما الجهة الخلفية من الهاتف، فهي مغطاة بطبقة من الجلد النباتي الناعم.

يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة دون حصول أي ضرر له. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين بثقة أخذ الهاتف إلى الشاطئ أو بركة السباحة، دون القلق من تناثر السوائل أو انسكابها عليه.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Motorola Edge 2023 بلون واحد، هو: الأسود (Eclipse Black).

الشاشة:

يضم هاتف Motorola Edge 2023 شاشة من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.6 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

وعند اللعب بالألعاب أو تصفّح الويب والتطبيقات أو تشغيل مهام متعددة، يمكنك الاستفادة من معدل التحديث الذي يصل إلى 144 هرتزًا للتنقل بسلاسة في الهاتف.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Motorola Edge 2023 بمعالج (MediaTek Dimensity 7030) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.5 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC3).

يتيح هذا المعالج تشغيل التطبيقات، وتصفح مواقع الويب، وبث مقاطع الفيديو العالية الدقة واللعب بالألعاب بسلاسة وسرعة، كما أن هذا المعالج أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بالمعالج الذي يعمل به الطراز السابق.

يعمل هاتف موتورولا بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، فإن هاتف Motorola Edge 2023، سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة أربع سنوات.

يتوفر هاتف Motorola Edge 2023 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة قدرها 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف Motorola Edge 2023 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Edge 2023 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية ذات زاوية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.4، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يأتي هذا الهاتف مع مجموعة من التحسينات فيما يتعلق بتصوير الفيديو والصور؛ إذ يحتوي على مزية Horizon Lock Stabilization التي تُسهل تثبيت الكاميرا في الوضع الأفقي، ونمط البورتريه للفيديو (Video Portrait) الذي يتيح لك التقاط صور ذات تركيز واضح في موضوع الفيديو مع خلفية ضبابية، ووضع يُسمى (Vlog Mode) لإبقاء المصورين مطلعين دائمًا على أحدث التوجهات في مجال التصوير.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Edge 2023 بسعر قدره 350 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge 2023:

Motorola Edge 2023 المعالج معالج (MediaTek Dimensity 7030) الثماني النوى، والمصنع تقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.2. الألوان الأسود. نظام التشغيل أندرويد 13. الوزن 168 جرامًا. السعر 350 دولارًا .