ما هواتف سامسونج التي تدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14؟

أطلقت شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 14 في مطلع شهر أكتوبر مع هواتف Pixel 8 الجديدة، وقد وصل إلى جميع هواتف Pixel، وسارعت سامسونج إلى البدء بتحديث هواتفها إلى أندرويد 14 بعد مرور مدة قصيرة على إطلاقه.

فقد أطلقت سامسونج الإصدار النهائي من واجهة المستخدم (One UI 6) المستند إلى نظام أندرويد 14 لسلسلة هواتف Galaxy S23 الرائدة في معظم الأسواق الرئيسية، كما أطلقته لبعض الهواتف الأخرى في بعض المناطق، وسيصل إلى باقي الهواتف المؤهلة خلال شهر ديسمبر وفي شهري يناير وفبراير من العام القادم.

وفيما يلي سنذكر جميع طُرز هواتف سامسونج التي تدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14:

أولًا: ما المزايا الجديدة في واجهة المستخدم One UI 6 المعتمدة على نظام أندرويد 14؟

تعمل سامسونج في واجهة (One UI 6) على تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم أكثر انسيابية وخيارات إضافية للتخصيص، كما تقدم المزيد من السرعة والأمان، ومجموعة كاملة من التحسينات لتطبيقات سامسونج.

يضم إصدار (One UI 6) المعتمد على نظام أندرويد 14 بعض التغييرات في واجهة الاستخدام، مثل: تعديل تصميم لوحة الإعدادات السريعة، وإضافة شكل جديد للخط في الواجهة باسم (One UI Sans)، والتركيز في إمكانات التحرير الذكية للصور ومقاطع الفيديو مع اقتراحات لتحسين الصور.

ويمكنك تعرّف جميع المزايا المتوفرة في واجهة المستخدم One UI 6 في مقال: كل ما تريد معرفته عن واجهة One UI 6 الجديدة من سامسونج.

ثانيًا: ما هواتف سامسونج التي وصلها تحديث نظام التشغيل أندرويد 14؟

أطلقت شركة سامسونج نظام أندرويد 14 عالميًا لهواتفها الحديثة الرائدة، مثل: سلسلة هواتف Galaxy S23، وسلسلة هواتف Galaxy S22، وأطلقته لسلسلة هواتف Galaxy S21 وهاتف Galaxy A34 في أوروبا.

كما أطلقته لهواتف Galaxy Z Fold5، و Galaxy Z Flip5، و Galaxy A54 في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولهاتف Galaxy A14 5G عالميًا، ولهاتف Galaxy M53 في ألمانيا، ولهاتف Galaxy A53 في بريطانيا، وسيصل النظام إلى هذه الهواتف في باقي المناطق خلال المدة القادمة.

ثالثًا: ما الهواتف الأخرى التي سيصلها تحديث نظام التشغيل أندرويد 14؟

بالإضافة إلى الهواتف التي ذكرناها سابقًا، سيصل نظام التشغيل 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6 إلى هواتف سامسونج الأخرى في أوقات مختلفة، فبعض الهواتف سيصلها النظام في شهر ديسمبر وبعضها في شهر يناير 2024، وبعضها في شهر فبراير 2023، وتشمل هذه الهواتف ما يلي:

Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3.

Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Flip4.

Galaxy S21 FE.

سلسلة هواتف Galaxy A، وتشمل:

Galaxy A73.

Galaxy A72.

Galaxy A54.

Galaxy A53.

Galaxy A52.

Galaxy A34.

Galaxy A33.

Galaxy A24.

Galaxy A23.

Galaxy A14.

Galaxy A13.

Galaxy A04s.

Galaxy A05s.

بالإضافة إلى هواتف Galaxy M54، وM53 5G، وM33 5G وM23، وGalaxy F54، وF23 وF14 5G.

رابعًا: متى ستحصل أجهزة سامسونج اللوحية على نظام أندرويد 14؟

حصلت بعض أجهزة سامسونج اللوحية على نظام أندرويد 14 في بعض المناطق، وتشمل:

سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 في أمريكا، وأوروبا، وكندا.

سلسلة أجهزة Galaxy Tab S8 في أوروبا.

وسيصل النظام إلى الأجهزة اللوحية التالية في شهر ديسمبر، في مطلع العام القادم:

Galaxy Tab S6 Lite.

Galaxy Tab S7 FE.

Galaxy Tab S7 FE 5G.

Galaxy Tab Active 4 Pro.

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G.

Galaxy Tab A8.

Galaxy Tab A7 Lite.

خامسًا: ما الهواتف التي لن تحصل على نظام أندرويد 14؟

لن تحصل جميع أجهزة سامسونج على نظام التشغيل أندرويد 14، ومن الأجهزة التي لن يصلها، ما يلي:

Galaxy S20.

Galaxy S20 Plus.

Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Z Fold2.

Galaxy Z Flip 5G.