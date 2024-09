كل ما تحتاج إلى معرفته عن مؤتمر المناخ COP28 الذي ينطلق غدًا في دبي 

تتجه أنظار العالم أجمع غدًا الخميس 30 من نوفمبر نحو مدينة دبي، حيث تنطلق النسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) COP28، التي ستستمر حتى يوم 12 من ديسمبر 2023.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (كوب 28) الذي ينطلق غدًا.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: “أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في (كوب 28) الذي ينطلق غدًا، وأتطلع إلى العمل معًا بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضرًا في كل ركن من أركانه. أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالمًا صالحًا للحياة”.

فما قصة مؤتمر COP28؟، وما المتوقع منه؟.. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الحدث العالمي:

تعني كلمة (COP) مؤتمر الأطراف، ويضم المؤتمر 198 طرفًا من 197 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهم الذين وقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (United Nations Framework Convention on Climate Change) – التي تُعرف اختصارًا باسم (UNFCCC) – وهذه الاتفاقية واحدة من ثلاث اتفاقيات أُقرت خلال (قمة الأرض) التي عُقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف (COP) ينعقد سنويًا منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة دورته الثامنة والعشرين هذا العام.

وقد عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.

الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الكيان التابع للأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

أُنشئت الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان المقر الأصلي للأمانة في العاصمة السويسرية جنيف، ثم انتقل بعدها إلى مدينة بون الألمانية منذ عام 1996.

وركّزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لكنها تؤدي اليوم دورًا بالغ الأهمية في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل البيانات الخاصة بتغير المناخ التي تقدمها الأطراف، والمساعدة في تنفيذ آليات بروتوكول كيوتو، والاحتفاظ بسجل المساهمات المحددة وطنيًا الذي أنشئ بموجب اتفاق باريس.

وتتولى الأمانة أيضًا تنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، بما يشمل مؤتمرات الأطراف.

في 11 ديسمبر 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية، تعهدت الدول المتقدمة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفضها، وتُعرف هذه المعاهدة باسم بروتوكول كيوتو، وهي اتفاق ملزم قانونًا بدأ سريانه في عام 2005، ووقّعه 192 طرفًا، وهو محطة تاريخية في مكافحة تغير المناخ.

اتفاق باريس لعام 2015، اُعتمد في مؤتمر الأطراف COP21، وهو من أبرز محطات العمل المناخي المتعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف حشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع التداعيات القائمة بالفعل لتغير المناخ.

ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.

من المتوقع أن تزداد وتيرة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم نتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، لذلك اتفق العلماء على ضرورة تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ لأن تحقيق هذا الهدف أمر حاسم للحد من تزايد تدهور المناخ، وتجنب تداعياته المدمرة.

بتعبير آخر، لا ينبغي لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يتجاوز قيمة 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام.

“I will hold every country and every stakeholder accountable to keep the 1.5°C target within reach. I aim to achieve the highest ambition in the Global Stocktake (GST) decision.” – COP28 President Designate, Dr Sultan Al Jaber pic.twitter.com/myBxTWBgNj

كما ذكرنا سابقًا يُعقد مؤتمر الأطراف (COP) سنويًا منذ عام 1995، وكل عام يُعقد في مدينة مختلفة، باستثناء النسخة السادسة والعشرين (COP26) التي أُجلت إلى العام التالي بسبب جائحة كوفيد-19، وتُرقم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني؛ فهذا العام يأتي (COP 28) في دبي، بعد المؤتمر السابق (COP27) الذي عُقد عام 2022 في مدينة شرم الشيخ في مصر.

مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مؤتمرات تُعقد سنويًا تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.

ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، التي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

من المقرر أن يجمع مؤتمر (COP 28) في مدينة إكسبو دبي عددًا قياسيًا من الشخصيات، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70,000 شخص، فيهم رؤساء دول، بحسب رئاسة المؤتمر، وسيشكل مستقبل الوقود الأحفوري جوهر النقاشات.

وتطرح الإمارات عددًا من الأهداف الملموسة على أن تُحقق بحلول عام 2030، ومنها: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين.

وقد خلص تقرير فني، نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بشكلٍ غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره بذل المزيد من الجهود فورًا، وعلى كل الجبهات لمواجهة الأزمة المناخية.

Bill Gates has expressed hope that COP28's focus on food and health will help improve lives and livelihoods.

Find out more about the message he’s taking to COP: https://t.co/330f6TTTZo@BillGates #COP28

— COP28 UAE (@COP28_UAE) November 28, 2023