رولز رويس تتخلى عن الطائرات الكهربائية

تعتزم رولز رويس بيع قسم الطيران الكهربائي التابع لها في إطار تركيزها على تحسين الأرباح في أعمال المحركات النفاثة، وذلك بموجب خطة جديدة من رئيسها التنفيذي، توفان إرجينبيلجيتش.

وتهدف الشركة من خلال إستراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق أرباح تشغيلية سنوية تتراوح بين 2.5 مليار جنيه إسترليني و 2.8 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بتحقيقها في عام 2022 نحو 837 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد نهاية عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانتعاش السفر الجوي.

وتصنع الشركة محركات نفاثة من أجل الطائرات الكبيرة ذات الجسم العريض التي تُستخدم بشكل عام في السفر لمسافات طويلة، لذا فقد تعافت بشكل أبطأ من الشركات المصنعة للمحركات المنافسة.

وأعلنت الشركة التحول الجديد بعد هبوط رحلة فيرجين أتلانتيك التاريخية من لندن إلى نيويورك التي استخدمت طائرة مزودة بمحرك وقود منخفض الكربون من صنع شركة رولز رويس.

وقال توفان إرجينبيلجيتش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس: “حان الوقت من أجل بيع وحدة المحرك النفاث الكهربائي والتركيز على إستراتيجيات أخرى، وتحديدًا وقود الطيران المستدام”.

وتصنع رولز رويس محركات وأنظمة نفاثة من أجل طائرات، مثل إيرباص A350 وبوينع 787، وتولى إرجينبيلجيتش في وقت سابق من هذا العام زمام الأمور، مما أدى إلى إعادة تفكير جريئة من أجل إنقاذ الشركة، في حين قلص أقسامًا، مثل R2 Factory، وهي وحدة برمجيات الذكاء الاصطناعي الداخلية، ومشروع احتجاز الكربون الجوي.

وأوضح إرجينبيلجيتش أن الشركة بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد، وأن قطاع الكهرباء قد يقدم قيمة فضلى لجهة خارجية، لذا، فإن الشركة تلغي طموحاتها في المجال الكهربائي، الذي يطور أنظمة الدفع من أجل سيارات الأجرة الطائرة ومركبات الطائرات الأخرى.

وقال إرجينبيلجيتش: “تمر رولز رويس بنقطة محورية في تاريخها، ونريد إنشاء الشركة العالية الأداء والتنافسية والمرنة والمتنامية، والمتمتعة بالقوة المالية للتحكم في مصيرها وتشكيله”.

وتعتزم الشركة الابتعاد عن تطوير المحركات الكهربائية لسيارات الأجرة الجوية والطائرات الصغيرة من أجل مضاعفة جهودها في محركات الوقود من أجل طائرات الركاب. وتعتمد الآمال المستقبلية من أجل إزالة الكربون من منتجاتها على وقود الطيران المستدام.

وتعمل الشركة أيضًا على تكنولوجيا الهيدروجين مع شركة الطيران EasyJet، مع أن إرجينبيلجيتش يعتقد أن الهيدروجين لا يزال بعيدًا عن أن يكون حلًا قابلًا للاستخدام من أجل الرحلات الطويلة وأن وقود الطيران المستدام قد يكون هو السبيل للمضي قدمًا من أجل تحقيق أهداف المناخ.

وتستثمر رولز رويس الأموال التي تكسبها من بيع الوحدة الكهربائية وغيرها من الوحدات في محرك UltraFan.