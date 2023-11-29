حصة SK Hynix في سوق ذاكرة DRAM تصل إلى نسبة قدرها 35%

وصلت حصة شركة SK Hynix في سوق ذاكرة DRAM إلى نسبة قدرها 35% اعتبارًا من الربع الثالث لهذا العام وفقًا لشركة أبحاث وتحليل السوق Omida.

في الآونة الأخيرة شهدت صناعة ذاكرة DRAM قدرًا كبيرًا من النمو بفضل طلب المزيد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم كمية كبيرة نسبيًا من الذاكرة، ويبدو أن أداء شركة SK Hynix كان جيدًا خصوصًا في هذه البيئة الجديدة؛ إذ وصل إلى مستويات عليا لم تحدث من قبل الإطلاق.

أصبحت وحدات معالجة الرسوم، المخصصة لمركز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تتطلب كمية كبرى وهائلة من ذاكرة (VRAM) مقارنة بالسنوات السابقة.

وخلال عودتنا إلى عام 2020 نلاحظ أن البطاقة المسرعة Radeon Instinct MI100 كانت تأتي مع ذاكرة HBM2 بحجم قدره 32 جيجابايت، وفي عام 2021 كانت البطاقة المسرعة MI200 مزودة بذاكرة HBM2e بحجم قدره 64 جيجابايت، والبطاقة المسرعة الحديثة MI300X تأتي مزودة بذاكرة HBM3 بحجم قدره 192 جيجابايت، ولا ننسى كذلك إنفيديا التي قدمت البطاقة المسرعة H200 بذاكرة HBM3e بحجم قدره 141 جيجابايت.

كل وحدات معالجة الرسوم التي تحدثنا عنها تستخدم ذاكرة HBM، مما يؤكد نمو سوق ذاكرة HBM بنسبة قدرها 52%، وهو ما يفوق سوق ذاكرة DRAM الأضخم بنسبة قدرها 21%.

لم تتحدث Omida عن مركز SK Hynix الحالي فيما يتعلق بشركتي سامسونج وميكرون والشركات المصنعة الكبرى لذاكرة الوصول العشوائي، ولكن من المفترض أن تكون SK Hynix في المركز الثاني.

لقد استحوذت سامسونج على نسبة قدرها 45% من سوق ذاكرة DRAM في شهر مارس وفقًا لمجموعة أبحاث Trendforce، ونسبة قدرها 40% من سوق ذاكرة HBM. ومن المتوقع أن ترتفع حصة ذاكرة HBM من إيرادات سوق ذاكرة DRAM الإجمالي بنسبة قدرها 20% بحلول عام 2027، أي ضعف القيمة الحالية البالغ قدرها 10%.

وأدى النمو السريع الذي يغذيه طلب رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق شركة SK Hynix ارتفاعًا بارزًا بحصتها السوقية بنسبة قدرها 35%.

ومع أن ذاكرة HBM تمثل نسبة قدرها 10% فقط من إيرادات ذاكرة DRAM في الوقت الحالي، فإن شركة SK Hynix كان لديها بالفعل نسبة قدرها 50% من حصة سوق ذاكرة HBM في شهر أبريل وفقًا لمجموعة أبحاث Trendforce.