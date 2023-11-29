جوجل تحقق في مشكلة اختفاء ملفات درايف

قالت جوجل إنها تحقق في التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة تسبب اختفاء الملفات المخزنة في خدمة التخزين السحابي درايف في حسابات بعض المستخدمين.

وكان بعض المستخدمين قد اشتكوا عبر منتدى جوجل للدعم الفني بشأن اختفاء ملفاتهم المخزنة في حساباتهم بشكل غامض دون أي سبب.

ولا يُعرف حتى الآن مدى انتشار تلك المشكلة بين أوساط مستخدمي خدمة جوجل درايف الذين تُقدر أعدادهم بما يزيد على ملياري مستخدم.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى أن المشكلة مقتصرة بشكل أساسي على مستخدمي تطبيق الحاسوب لخدمة جوجل درايف.

وتقول جوجل إنها مشكلة مزامنة مع تطبيق الحاسوب، وأوصت ببعض الإجراءات إلى حين إصلاح المشكلة، ومنها تجنب النقر على خيار “قطع اتصال الحساب” في التطبيق، وتجنب نقل مجلد بيانات التطبيق أو حذفه من الجهاز، بل ونسخه إن أمكن.

وأخذ بعض مستخدمي جوجل درايف على عاتقهم مهمة إصلاح المشكلة بأيديهم دون انتظار حل من جوجل، باستخدام عملية معقدة نسبيًا تتضمن إعادة تطبيق درايف إلى إصدار سابق وتعطيل التحديثات، ونقل مجلد “النسخ الاحتياطية Backups” في مجلد بيانات التطبيق إلى مجلده الرئيسي، وقد نجحت تلك الخطوة مع بعض المستخدمين.

ويُنصح بانتظار صدور حل رسمي وإرشادات واضحة من جوجل لحل المشكلة، حتى لا تتفاقم الأمور أو تتعرض الحسابات للمزيد من فقدان الملفات.

وتسبب تلك المشكلة ضررًا بالغًا لسمعة خدمة التخزين السحابي من جوجل، وهي تأتي لتذكر المستخدمين دومًا بضرورة توفر نسخ احتياطية متعددة لملفاتهم المهمة.