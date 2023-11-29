تحذير .. جوجل تعتزم إزالة الحسابات غير النشطة

تخطط شركة جوجل لإزالة كافة الحسابات غير النشطة بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت الشركة قد حدثت سياساتها في شهر مايو/ أيار الماضي لتعلن عزمها حذف الحسابات غير النشطة التي لم تُستخدم لمدة عامين على الأقل، حيث ستقدم الشركة على إزالة الحسابات الشخصية التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، كما ستمحو كل ما يرتبط بها من معلومات وملفات وصور مخزنة على خوادمها عبر خدماتها المختلفة.

وتبدأ عملية إزالة حسابات جوجل غير النشطة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول وفقًا لسياسات الاستخدام المُحدثة، وستبدأ جوجل بالحسابات التي أنشأها المستخدمون ثم لم يعودوا إليها لاحقًا.

وستُطبق تلك السياسة الجديدة على الحسابات الشخصية فقط، أما حسابات الأعمال والمدارس والجامعات فسوف تُستثنى منها، بالإضافة إلى الحسابات المرتبطة بمقاطع فيديو مرفوعة على يوتيوب، أو لها اشتراكات فعّالة في التطبيقات والخدمات.

وقالت جوجل إنها سترسل للمستخدمين عدة تنبيهات قبل إزالة حساباتهم بشكل نهائي.

ويمكن الإبقاء على أي حساب قديم غير نشط بتسجيل الدخول إليه، ثم إجراء أي نشاط من خلاله، مثل قراءة البريد الإلكتروني أو إرساله، أو استخدام البحث أو خدمة درايف، أو مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب، أو تنزيل تطبيق من متجر بلاي، أو استخدامه في تسجيل الدخول إلى خدمات أو تطبيقات خارجية.

ونحيطكم علمًا بضرورة المسارعة إلى تنشيط أي حساب قديم في جوجل له أهمية عندكم قبل حذفه نهائيًا من خوادم جوجل.

وقالت جوجل إنها سوف تقدم على عملية حذف الحسابات القديمة غير المستخدمة؛ لكونها عرضة للاختراق والسرقة، فهي غالبًا تعتمد على كلمات مرور ضعيفة ولا تُؤمَّن بخاصية المصادقة الثنائية. وعند اختراقها، يجري استخدامها في نشر المحتوى الضار ورسائل البريد الإلكتروني العشوائية.