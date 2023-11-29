إنفيديا تستغل المواهب الصينية في مساعي القيادة الذاتية

شاركت إنفيديا منذ مدة طويلة في تطوير تقنيات المركبات الذاتية القيادة، إذ زودت الصناعة بوحدات معالجة رسومية يمكنها إجراء الملايين من العمليات الحسابية في وقت واحد.

وتعزز شركة أشباه الموصلات الآن جهودها في مجال المركبات المستقلة من خلال السعي إلى الاستفادة من المواهب الصينية.

ونشرت الشركة عشرين وظيفة من أجل تعزيز فريق القيادة الذاتية المنتشر في بكين وشانغهاي وشنتشن، وفقًا لما جاء في منشور عبر حسابها الرسمي ضمن WeChat.

وتشمل الوظائف مناصب في البرمجيات، والمنصة الشاملة، وتكامل النظام، ورسم الخرائط، والمنتج، بقيادة شينزو وو، المعروف بجلب مزايا القيادة الذكية على مدى السنوات القليلة الماضية إلى المركبات في الصين.

وعينت إنفيديا في شهر أغسطس وو، الرئيس السابق للمركبات الذاتية القيادة في Xpeng، وهي شركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية غالبًا ما تقارن بشركة تسلا بسبب التزامها بالقيادة الذكية.

ووفقًا لحساب وو عبر لينكدإن، فإنه يشغل منصب رئيس قسم السيارات في إنفيديا ويعمل ضمن فريق الموظفين التنفيذيين الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرقاقات العملاقة.

وتتمتع إنفيديا بمكانة مهمة في مجال القيادة الذاتية بفضل بطاقاتها للرسومات، وكشفت الشركة في شهر سبتمبر من العام الماضي عن الجيل الحديث من شرائح السيارات المعروفة باسم Thor، التي تتمتع بأداء يصل إلى 2000 تيرافلوب.

وليس من المستغرب أن تحدد إنفيديا الصين بصفتها مركزًا مهمًا من أجل مساعيها في مجال المركبات المستقلة، إذ دفعت المنافسة الشديدة في صناعة السيارات في البلاد العديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية إلى الاستثمار في القيادة الذاتية، مما أدى إلى ظهور مجموعة من المواهب ذات الخبرة في نقل التكنولوجيا من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة الإنتاج.

ويلمح وو إلى الدور الحاسم الذي تلعبه البلاد في تعزيز النجاح التجاري للشركة في مجال القيادة الذكية، ويشغل وو منصب رئيس قسم المركبات المستقلة في إنفيديا ويقود شخصيًا فريق المركبات الذاتية القيادة في الصين.

وقال وو في إعلانات الوظائف: “دعونا نأمل أن يصبح فريق القيادة الذاتية الصيني قوة أساسية في تسويق منتجات القيادة الذاتية من إنفيديا، والاستفادة من المواهب والخبرة في البلاد من أجل إنشاء منتجات القيادة الذاتية للسوق العالمية”.

وينفذ فريق القيادة الذاتية التابع لشركة إنفيديا بقيادة وو وظائف واسعة النطاق من أجل تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي للأتمتة والمركبات الذاتية القيادة وإنشائها ونشرها، مع تدريب الذكاء الاصطناعي واختباره، بالإضافة إلى معالجة البيانات في الوقت الفعلي في المركبات، التي قد تشمل سيارات الأجرة الآلية والأساطيل التجارية وسيارات الركاب.