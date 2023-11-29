إطلاق متصفح سامسونج إنترنت لحواسيب ويندوز

أطلقت سامسونج متصفح الإنترنت الخاص بها لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز.

وبات المتصفح متاحًا للتنزيل من متجر مايكروسوفت الرسمي على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز، ليتيح للمستخدمين إمكانية مزامنة بيانات التصفح مع الأجهزة المحمولة.

وبعد التنزيل والتثبيت، سيطلب المتصفح من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، كما يوفر خيار استيراد تاريخ التصفح والعلامات المرجعية من متصفحات جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج.

ويدعم متصفح سامسونج إنترنت تثبيت الإضافات الخاصة بمتصفح كروم وإيدج عبر متجر كروم ويب، كما يدعم المتصفح مزايا أساسية مثل حجب الإعلانات ووضع التصفح الخفي “Incognito Mode” والتبديل بين الوضعين النهاري والليلي، وغيره.

ويبدو متصفح سامسونج إنترنت شديد الشبه بمتصفحات كروم وإيدج، وهو على الأرجح مبني على مشروع كروميوم المفتوح المصدر.

ويمنح المتصفح أيضًا المستخدمين خيار حذف العلامات المرجعية وسجلّ التصفح وكلمات المرور والبيانات الأخرى عند تسجيل الخروج، كأحد الخيارات الأمنية في المتصفح.

ويمكن تحميل متصفح سامسونج الجديد على أي جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، وهو خيار مناسب للمستخدمين الذين يفضلون الاعتماد على المتصفح نفسه في أجهزة سامسونج جالاكسي أو غيرها من الأجهزة المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن متصفح سامسونج إنترنت يُعد الثالث بين أكثر المتصفحات انتشارًا في الأجهزة المحمولة بعد متصفحي كروم وسفاري، نظرًا إلى وجوده افتراضيًا في أجهزة سامسونج.

وتقول الشركة الكورية إن المتصفح “يقدم أفضل تجربة تصفح للويب مع مزايا متعددة وحماية للخصوصية”.