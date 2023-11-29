آبل تفض شراكتها مع جولدمان ساكس

تعمل آبل على إنهاء شراكتها مع مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الأمريكية بعد تعاون استمر عدة سنوات.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن آبل تخطط لإيقاف العمل مع جولدمان ساكس خلال 12 شهرًا إلى 15 شهرًا، وليس من الواضح حتى الآن إن كانت الشركة قد وجدت شراكة بديلة لبطاقتها الائتمانية “آبل كارد”.

وسيحل الطرفان شراكتهما لكافة الخدمات الموجهة للمستهلكين، مثل بطاقة آبل الائتمانية وحسابات التوفير البنكية التابعة لها، وخدمة التقسيط.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن جولدمان ساكس تُجري محادثات مع شركة أمريكان إكسبريس – أو أميكس – الأمريكية المتخصصة في الخدمات المالية لكي تحل محلها كشريك بديل لآبل، علمًا بأن بطاقة آبل يجب أن تظل تعمل على نظام ماستركارد حتى عام 2026، وفقًا لاتفاق سابق بين آبل وجولدمان ساكس.

وقد يصعب على آبل قبول أمريكان إكسبريس كشريك محتمل، نظرًا إلى أن نظامها له انتشار أقل مقارنةً بنظام ماستركارد.

وبدأت الشراكة بين الطرفين عام 2019 مع إطلاق بطاقة آبل الائتمانية في الولايات المتحدة، ثم إطلاق خدمات أخرى مالية بشكل مشترك، إلا أن تلك الشراكة لم تمضِ بسلاسة، بسبب مشكلات في خدمة العملاء، ومُدَد الانتظار الطويلة لمعاملات البطاقة المتنازع عليها، بالإضافة إلى مشكلات أخرى متعلقة بحسابات توفير آبل، فضلًا عن العوائد المحدودة لتلك الخدمات بالنسبة لجولدمان ساكس.

وحاليًا، لا تزال كافة خدمات آبل المالية متاحة لعملائها داخل الولايات المتحدة، وقد تحد التحديات الجارية توسع نطاقها لتشمل أسواقًا أخرى.