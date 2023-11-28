ASRock تكشف عن البطاقة الرسومية RX 7900 XT Phantom 20 GB OC

كشفت ASRock، الشركة المتخصصة في تصنيع اللوحات الأم والبطاقات الرسومية والحواسيب الصغيرة، عن البطاقة الرسومية الجديدة Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White 20 GB OC باللون الأبيض.

هذه البطاقة الرسومية تعتمد على وحدة معالجة الرسوم Naxi 31 XT بدقة تصنيع قدرها 5 نانومتر وتتضمن 83 وحدة حوسبة، و 5376 نواة، و 336 وحدة TMU، و 192 وحدة ROP. التصميم الجديد لهذه البطاقة ركز على اللون الأبيض لتتناسب مع الحواسيب البيضاء اللون مما يعطي مظهرًا راقيًا وجميلًا.

بطاقة RX 7900 XT Phantom تعمل بتردد Boost Clock يصل إلى 2450 ميجاهرتز، وبتردد Game Clock يصل إلى 2075 ميجاهرتز، مع اعتمادها على ذاكرة GDDR6X بحجم قدره 20 جيجابايت وبسرعة قدرها 20 جيجابت/ الثانية، وذاكرة (Infinity Cache) بحجم قدره 80 ميجابايت.

بهذه المواصفات القوية تستطيع بطاقة RX 7900 XT Phantom 20 GB OC تشغيل الألعاب على دقة عرض قدرها 4K دون القلق من معدل الإطارات.

من ناحية التبريد، تعتمد البطاقة على نظام التبريد الهوائي Phantom Gaming 3X المزود بثلاثة مراوح Striped Ring بحجم قدره 100 ملم، وزعانف الألمنيوم Air Deflecting، وأنابيب نحاسية Ultra-fit لتحسين امتصاص الحرارة من وحدة معالجة الرسوم.

ومن الناحية الجمالية، تأتي البطاقة مع إضاءة ARGB LED التي تدعم مزامنة Polychrome SYNC لتمنح اللاعبين التحكم في إضاءة البطاقة، بالإضافة إلى مزامنتها مع قطع حاسوبك مثل: إضاءة صندوق الحاسوب، واللوحة الأم، وذاكرة DDR5، وقرص التخزين، ومراوح التبريد، والشاشة، والفأرة، ولوحة المفاتيح.

ولحماية فضلى، ركزت ASRock على إضافة قطعة الحماية الخلفية المعدنية لتمنع انثناء لوحة PCB التابعة للبطاقة بسبب ضغط الوزن.