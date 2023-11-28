AOC تستبق معرض CES 2024 وتستعرض شاشتين جديدتين

قبل الإعلان الرسمي، استعرضت شركة AOC شاشتين جديدتين وهما الشاشة المنحنية Agon Pro PD49 والشاشة المسطحة الفائقة الاتساع 34U3.

لم يبقَ الكثير من الوقت لانطلاق معرض CES 2024 في المدة الواقعة بين 9 من يناير و 12 من يناير، والعديد من الشركات تستعد للكشف عن أحدث المنتجات والتقنيات.

من المرجح جدًا أن تكون الشاشة المنحنية AOC Agon Pro PD49، المصممة بالتعاون مع Porsche، بحجم قدره 49 بوصة مخصصة للاعبين المحترفين، في حين أن الشاشة المسطحة الفائقة الاتساع AOC 34U3 بحجم قدره 34 بوصة ستكون مخصصة لمنشئي المحتوى.

للوهلة الأولى نلاحظ أن تصميم شاشة PD49 مستوحى من سيارة بورش 911، وهو ما يظهر بوضوح عند النظر خلف الشاشة. يستمد التصميم المضلع إلهامه البصري من الغطاء الأمامي المميز لسيارة بورش.

المعلومات المتوفرة بخصوص شاشة Pro PD49 المنحنية الواسعة للغاية محدودة حتى الآن، لكن المؤكد أنها قادمة بلوحة شاشة OLED بمعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، مع كاميرا ويب بدقة قدرها 5 ميجابكسل، ومكبر صوتي بقوة تبلغ 8 واط مع تقنية DTS. من المتوقع أيضًا أن تكون شاشة بزاوية انحناء قدرها 1800R بدقة عرض تبلغ 5120 × 1440 بكسلًا.

الشاشة الثانية هي AOC 34U3 التي تعتمد على لوحة mini LED مسطحة فائقة الاتساع بحجم قدره 34 بوصة، مع مسند لتعديل الارتفاع والدوران. ليس هناك معلومات أخرى عنها.

من المفترض أن نحصل على المزيد من المعلومات بخصوص الشاشتين أثناء فعاليات معرض CES 2024، الذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 9 من يناير و 12 من يناير في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.