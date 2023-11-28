هواوي تكشف عن جهازها اللوحي MatePad 11 Pro إصدار 2024

أعلنت شركة هواوي الصينية رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد MatePad 11 Pro إصدار 2024، وهو الجهاز اللوحي الأول عالميًا الذي يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة كبيرة قياسها 11 إنشًا من نوع أولِد يمكنها عرض ما يزيد على مليار لون، وتصل درجة سطوعها إلى 600 شمعة، وتبلغ دقتها 2560 × 1600 بكسل، كما يصل معدل التحديث فيها إلى 120 هرتزًا، وهي حاصلة على شهادة TUV Rheinland لحماية العين من الإجهاد والضوء الأزرق مع الاستخدام الطويل.

ويتمتع الجهاز بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، لإرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها عبر الأقمار الصناعية في حال عدم توفر تغطية من شبكات الاتصال الخلوية أو شبكات الواي فاي، إلا أن تلك الخاصية ستكون متاحة فقط داخل السوق الصينية.

ويحمل جهاز هواوي MatePad Pro 11 الجديد كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 4 من هواوي مع مزايا مخصصة للجهاز لتعدد المهام، كما تتيح هواوي حزمة WP Office للأعمال المكتبية في الجهاز، ويضم الجهاز بطارية بسعة قدرها 8300 ميلي أمبير مع شاحن بقوة قدرها 66 واطًا يمكنه شحن البطارية كاملةً في أقل من ساعة.

وتتيح هواوي الجهاز مع لوحة مفاتيح وقلم M-Pencil الذي يوفر درجة عالية من الحساسية والدقة بفضل تقنية Nearlink.

وتطرح هواوي جهاز MatePad 11 Pro من إصدار 2024 بسعر 600 دولارٍ أمريكي للسعة البالغ حجمها 256 جيجابايت، و 675 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغ حجمها 512 جيجابايت، علمًا بأن الذاكرة العشوائية في الإصدارين يبلغ حجمها 12 جيجابايت.