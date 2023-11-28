هواوي تكشف عن الحاسوب المحمول MateBook D16 إصدار 2024

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوبها المحمول الجديد MateBook D16 من إصدار 2024 مع مواصفات محسنّة وزيادة في المزايا وإطالة في عمر البطارية.

ويحتوي الحاسوب المحمول على شاشة قياسها 16 إنشًا من نوع IPS LCD مع حافات نحيفة، حيث تبلغ نسبة الشاشة من الجسم 90%، كما تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 10:16، مع دقة تصل إلى 1920 × 1200 بكسل، تعطي كثافة قدرها 142 بكسلًا لكل إنش، وتعطي الشاشة أيضًا سطوعًا حتى 300 شمعة، وتغطي كامل النطاق اللوني sRGB، مع زاوية عرض تصل إلى 178 درجة.

ويأتي الجهاز بتصميم معدني مصنوع من الألمنيوم، ويزن نحو 1.68 كيلوجرام، ويعمل الجهاز بمعالجات إنتل من الجيل الثالث عشر، حيث يتوفر الجهاز بأربعة إصدارات مختلفة؛ إصدارين بمعالجات كور آي 5، بالإضافة إلى إصدار ثالث بمعالج كور آي 7 وإصدار رابع بمعالج كور آي 9، وكلها من الفئة H العالية الأداء.

وتأتي كافة الإصدارات بذاكرة عشوائية بحجم قدره 16 جيجابايت وسعة تخزين بحجم قدره تيرابايت من نوع NVMe PCIe SSD، وقد زادت هواوي سعة البطارية في الجهاز لتبلغ 70 واطًا ساعيًا بدلًا من 60 واطًا ساعيًا كما في إصدار 2023.

ويضم جهاز هواوي MateBook D16 من إصدار 2024 هوائيات جديدة تتيح الاتصال بالإنترنت من مسافات طويلة تصل إلى 270 مترًا من مصدر الاتصال وفقًا لهواوي، بالإضافة إلى رفع سرعة تنزيل الملفات.

وتطرح هواوي جهاز MateBook D16 من إصدار 2024 بسعر يتراوح بين 650 و 1000 دولارٍ أمريكي وفقًا لنوع المعالج المُستخدم، علمًا بأن الجهاز يأتي بنظام التشغيل ويندوز 11 من إصدار Home Premium مثبتًا عليه افتراضيًا.