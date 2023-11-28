منتدى دبي للمستقبل.. رواد عالميون يؤكدون أهمية التخطيط لأجيال المستقبل

أكد خبراء التخطيط الإستراتيجي وتصميم السياسات الذين يشاركون في (منتدى دبي للمستقبل 2023)، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، أن تطوير الإستراتيجيات والسياسات المستقبلية الناجحة، وتمكين المجتمعات بكافة فئاتها وشرائحها يتطلب توفير حلول مناسبة لاحتياجاتها، وتحسين الأنظمة التي تعتمد عليها، وحمايتها من المخاطر، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وتحسين الإمكانات الفردية والجماعية لتحقيق النمو والازدهار وجودة الحياة.

ونوه المتحدثون في جلسات اليوم الأول من المنتدى ضمن محور (تمكين الأجيال القادمة) أن تطبيق مبادئ الاستباقية واستشراف الاحتياجات وتلبية الطموحات وشمول كافة فئات المجتمع في مسارات التخطيط والتنفيذ المؤدية للتنمية المتوازنة والشاملة هو المسار الأسرع لبناء مجتمعات المستقبل المزدهرة الدامجة لكل شرائحها.

وبحثت جلسات محور تمكين الأجيال القادمة في اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل 2023، عدة مواضيع شملت:

دور الاستشراف الإستراتيجي في تطوير سياسات مستقبلية متوازنة.

ما الواجبات تجاه الأجيال القادمة؟

المعنى الحقيقي للمستقبل الإيجابي.

تطوير أدوات الاستشراف لتصميم مستقبل الأجيال.

مشاركة الأجيال في صنع القرار يساعدنا في تحقيق مستقبل إيجابي:

أكدت نورهان بدر الدين، عضو برنامج زمالة الشباب في منظمة (اليونيسف) للطفولة، أن الأطفال والشباب لطالما شكلوا قوة دافعة للتغيير، ومن الطبيعي أن يشاركوا بشكل عميق، في عملية تصور مستقبلهم.

وقالت: “وجود الأجيال المقبلة في عملية صنع القرار، واستشراف الرؤى يساعدنا على توقع مستقبل العالم، وكيفية إحداث التغيير الإيجابي”.

وأضافت نورهان: “يحق للأجيال أن تكون جزءًا من جميع النقاشات المتعلقة بمستقبلهم، وأن نوفر لهم الدعم اللازم لتمكينهم ومساعدتهم على تنمية وتطوير مواهبهم وقدراتهم، ليكونوا فاعلين ويحققوا المستقبل الذي يريدونه، في عالم سريع التغير”.

بناء جسور الثقة مع أجيال المستقبل ضرورة:

بدوره أكد الدكتور كارثيك راماكريشنان، رئيس مبادرة (كاليفورنيا 100) والأستاذ بجامعة كاليفورنيا، أهمية العمل على بناء جسور الثقة مع أجيال المستقبل، مشيرًا إلى أن الوقت حان لتطوير السياسات المستقبلية الناجحة، بهدف تمكين وتشجيع الأجيال الحالية في مختلف المجتمعات على مشاركة أفكارهم ورؤيتهم مع أصحاب القرار للوصول إلى مستقبل مزدهر.

الابتكار يساعد الأجيال القادمة في إيجاد الحلول:

وفي جلسة بعنوان “ما واجبنا تجاه الأجيال القادمة؟”، قالت رادا ميستري من “آروب”: “إن الورش التدريبية والأساليب المبتكرة التي تركز على الإنسان تساعد الأفراد والأجيال القادمة في استشراف ما قد ينتظرهم في المستقبل وإيجاد الحلول لمشكلاتهم.

الفنون تساعدنا في إيجاد الحلول الاستباقية:

وأشارت ماسي سيو من (فروم لايتر)؛ إلى أهمية الفنون في المساعدة في تصور المستقبل وما يمكن أن يحمله، قائلة: “إن الفنون بما تشمله من إبداع وخيال تساعدنا في تغيير وجهة نظرنا عن المستقبل”.

وأشارات إلى أن الفنون من خلال التفكير البعيد المدى والأحاسيس تساعدنا في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

المستقبل الواعد يعني اتخاذ إجراءات عملية لتصميمه وبناء مقوماته:

وخلال جلسة بعنوان “ما المعنى الحقيقي لمستقبل إيجابي؟”، قالت أليشا باغات، خبيرة المستقبل والإستراتيجية في (منتدى من أجل المستقبل): “إن المستقبل الواعد يعني اتخاذ إجراءات عملية لتصميمه وبناء مقوماته”. كما حذرت من العواقب التي قد تترتب على عدم التخطيط للمستقبل.

تصميم مستقبل إيجابي يتطلب فهم الفرص والإمكانات:

قالت إيلا سالتمارش، رائدة الأعمال في المجال البيئي: “إن المسألة الأساسية في تصميم مستقبل إيجابي تتمثل في أن نفهم بشكل عميق مسارات الفرص والإمكانات”. لافتة إلى أننا إن أدركنا ذلك وعرفنا قدراتنا سنحقق غايتنا، مؤكدة أن التخطيط السليم المبني على المعطيات يساعد صناع القرار في وضع السيناريوهات والاحتمالات للأمور غير المنظورة، ومن ثم اتخاذ خطوات تضمن الوصول إلى المستقبل الإيجابي المنشود.

استشراف المستقبل يحتاج أدوات متنوعة تجمع بين التعليم والتمكين:

وفي ختام جلسات محور تمكين الأجيال القادمة، التي جاءت بعنوان “تطوير أدوات الاستشراف لتصميم مستقبل الأجيال”، أكدت براتيكشا سينغ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن استشراف المستقبل يحتاج إلى أدوات متنوعة تجمع بين التعليم والتدريب والتمكين والبنى التحتية الأساسية الداعمة للتنمية، داعية إلى الربط بين التنمية وأدوات تصميم المستقبل لتطوير قدرات أجيال المستقبل وفتح آفاق جديدة أمامها.

التكنولوجيا عنصر أساسي ضمن منظومة أدوات تصميم المستقبل:

بدوره قال (فن سترفنز)، من شركة فيوتشرال: “إن التكنولوجيا عنصر أساسي ضمن منظومة أدوات تصميم المستقبل، نظرًا إلى دورها في سد الفجوة بين المجتمعات والشرائح المختلفة”.

كما أكد أن أجيال المستقبل ستكون أقدر على تصميمه على النحو الذي يلائمها إذا ما توفرت لها قدرات وإمكانات تعزز مهاراتهم في هذا المجال.