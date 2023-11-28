منتجات كاسبرسكي تثبت فعاليتها في مكافحة برمجيات الفدية عبر اجتيازها اختبارات AV-TEST 

نجحت منتجات شركة كاسبرسكي (Kaspersky Endpoint Security for Business)، و(Kaspersky Small Office Security)، و(Kaspersky Standard) في اجتياز الاختبارات المنتظمة التي تجريها شركة (AV-TEST) لتقييم مستوى الحماية من التهديدات المتقدمة. إذ وفّرت المنتجات الثلاثة خلال الاختبارات حماية كاملة على برمجيات الفدية في 10 سيناريوهات هجوم واقعية مختلفة.

في عام 2022، اكتشفت حلول كاسبرسكي أكثر من 74.2 مليون محاولة هجوم لبرمجيات الفدية، وذلك بزيادة قدرها 20% عن عام 2021؛ إذ إن البرمجيات والأكواد الخبيثة ما زالت واسعة الانتشار، على الرغم من نجاح جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم في التصدي لمجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة، مثل: HIVE، وEmotet.

اختبارات AV-TEST:

في شهر أغسطس 2023؛ اختبرت شركة AV-TEST ما يصل إلى 33 منتج أمن سيبراني للشركات والأفراد عن طريق تجريبها في 10 سيناريوهات هجوم واقعية؛ منها: 5 هجمات برمجيات فدية، و5 هجمات لأدوات سرقة البيانات.

وكان الاختبار أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بالبائعين نظرًا إلى أن بعض عينات البرامج الخبيثة المستخدمة في التجارب كُتبت بلغة برمجة Rust؛ إذ تتمتع البرمجيات المكتوبة بلغة Rust بسرعة معالجة عالية، فضلاً عن قدرتها على إجراء عمليات متعددة في آن واحد وقدرتها على التهرب من التحليل الإحصائي للعديد من أنظمة رصد البرمجيات الخبيثة؛ مما يعود بالفائدة للمهاجمين.

وقد حصلت منتجات كاسبرسكي الثلاثة: Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Small Office Security للشركات، وKaspersky Standard للأفراد على 30 نقطة من أصل 30 في اختبار شركة AV-TEST.

وبذلك، استحقت حلول كاسبرسكي شهادة (Advanced Approved Endpoint Protection) لحلول أمان الشركات وشهادة (Advanced Certified) لمنتجات الأفراد.

حلول كاسبرسكي ومكافحة برمجيات الفدية:

تثبت حلول كاسبرسكي باستمرار فعاليتها في مكافحة برمجيات الفدية؛ ففي فبراير، وأبريل، ويونيو من العام الحالي، حصلت حلول كاسبرسكي على علامات كاملة في اختبارات الحماية من التهديدات المتقدمة التي أجرتها AV-TEST.

وسابقًا، قدمت منتجات كاسبرسكي مستوى الحماية الأعلى من التهديدات المعقدة في اختبارات مختلفة في فبراير، وأبريل، وأغسطس، وأكتوبر، وديسمبر من عام 2022؛ وفي نوفمبر من عام 2021؛ وكذلك في البحث المعقد في المدة بين يونيو وأغسطس من عام 2021.

وفي هذا الصدد، قال (مايك مورجنشتيرن)؛ المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة AV-TEST: “تضمنت جولة اختباراتنا لشهر أغسطس 10 سيناريوهات استَخدم فيها المهاجمون مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل: السجلات النصية لنظام أسماء النطاق (DNS)، والاتصالات المشفرة، ومرفقات التصيد الاحتيالي الموجه، وغيرها. كما استخدم المهاجمون أيضًا لغة Rust البرمجية لاختبار قدرة حلول الأمن السيبراني على رصد البرمجيات الخبيثة الموجّهة وصدها فورًا. ولقد أظهرت جميع منتجات كاسبرسكي نتائج رائعة في التقويم مرة أخرى. من الجيد أننا نرى منتجاتهم تثبت فعاليتها المطلقة بانتظام من خلال أدائها المثالي”.

كما قال (فلاديمير كوسكوف)؛ رئيس أبحاث مكافحة البرمجيات الخبيثة في كاسبرسكي: “لا تزال هجمات برمجيات الفدية تمثل تحديًا عالميًا وتهديدًا حقيقيًا للجميع بدءًا من المستهلكين والشركات الصغيرة وحتى الشركات المتعددة الجنسيات. تتطلب الحماية من هذا التهديد اتباع نهج أمني معقد لا يمكن بناؤه دون وجود أساس قوي لحماية النقاط الطرفية. لذا نشعر بالفخر لرؤية حلولنا مثل: Kaspersky Endpoint Security for Business، وKaspersky Small Office Security، وKaspersky Standard تثبت فعاليتها المطلقة على برمجيات الفدية مرة أخرى في اختبار شركة AV-TEST لتقويم الحماية من التهديدات المتقدمة”.