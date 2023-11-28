تُعدّ سماعات سامسونج Galaxy Buds FE من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية من الفئة المتوسطة، فهي تتمتع بمواصفات قوية، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتُصدر صوتًا واضحًا ونقيًا، وتشترك مع طراز Galaxy Buds2 في بعض المواصفات.

يمتاز طراز Galaxy Buds 2 بوزنه الخفيف، ويوفر صوتًا متوازنًا، ويدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة ووضع الشفافية، ويُباع بالسعر نفسه الذي يُباع به طراز Galaxy Buds FE.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الطرازين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين سماعتي سامسونج Galaxy Buds FE و Galaxy Buds2:

التصميم:

تمتاز سماعتا سامسونج Galaxy Buds FE و Galaxy Buds2 بالحجم الصغير، والوزن الخفيف، ويأتي كلا الطرازين في علب شحن مربعة الشكل ومنحنية الحافات، وبالتصميم نفسه من الخارج.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر طراز Buds2 بخمسة ألوان، هي: الأسود (Onyx)، والبنفسجي (اللافندر)، والأخضر (Olive)، والأبيض والأسود الجرافيتي (Graphite)، أما طراز Galaxy Buds FE فيتوفر بلونين فقط، هما: الأسود (Graphite)، والأبيض.

ستلاحظ أن لون علبة الشحن من الخارج بيضاء في كلا الطرازين بغض النظر عن لون السماعات الذي تختاره، أما من الداخل فإن لونها سيكون مطابقًا للون السماعات، وتمتاز علبة الشحن في كلا الطرازين بحجمها الصغير الذي يجعلها مناسبة للحمل في الجيب أو الحقائب الصغيرة.

وفيما يتعلق بالحماية، فإن كلا الطرازين مقاومان للماء وفقًا لمعيار IPX2، وهذا يعني أنهما قادران على تحمل كمية قليلة من رذاذ الماء وكمية قليلة من العرق أثناء ممارسة الرياضة.

جودة الصوت والمزايا الأساسية:

توفر سماعتا Galaxy Buds FE و Galaxy Buds2 صوتًا واضحًا ونقيًا يسمح لك بخوض تجربة استماع مثالية، وتمتاز كلتا السماعتين بدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة التي تتيح لك سماع المقاطع الصوتية دون أن تؤثر الضوضاء المحيطة بك في وضوح الصوت الخارج من السماعات.

من ناحية أخرى، تدعم كلتا السماعتين وضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات من حولك دون التأثير في جودة ووضوح الصوت الخارج من السماعات، ويمكنك التبديل بسهولة بين وضع الشفافية ووضع إلغاء الضوضاء.

وفيما يتعلق بجودة صوت المكالمات، تُعدّ سماعات Galaxy Buds FE جيدة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وستلاحظ أن الصوت واضح وخالٍ تمامًا من التشويش والتقطيع.

وتحتوي سماعات Galaxy Buds2 على ستة ميكروفونات داخلية وخارجية وتستخدم التعلم الآلي لتصفية ضوضاء الخلفية من الصوت القادم، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

تطبيق Samsung Galaxy Wearable:

يُتيح لك تطبيق Galaxy Wearable من سامسونج ضبط إعدادات الصوت وتخصيص عناصر التحكم في اللمس لكلتا السماعتين، وهو مُتاح لأي جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد، لذلك لا تحتاج إلى هاتف سامسونج لاستخدام سماعات Galaxy Buds2 أو Galaxy Buds FE.

ومع ذلك، توفر سامسونج بعض المزايا الحصرية لهواتف Galaxy الذكية الخاصة بها، وأبرزها: مزية (360 Audio) التي تسمح لك بالاستمتاع بتجربة استماع غامرة؛ إذ يأتي الصوت من جميع الاتجاهات، وقد كانت هذه المزية حصرية لسماعات Galaxy Buds Pro ولكنها أصبحت متاحة في سماعات Galaxy Buds2 وهي غير متاحة بَعد لسماعات Galaxy Buds FE.

البطارية والشحن:

تمتاز سماعات Galaxy Buds FE بعمر البطارية الطويل؛ إذ توفر ما يصل إلى ثماني ساعات ونصف من وقت التشغيل، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

وعند تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى ست ساعات من وقت التشغيل، وما يصل إلى 21 ساعة مع علبة الشحن.

أما سماعات Galaxy Buds2 فتستمر بالعمل لمدة تصل إلى خمس ساعات مع تشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وما يصل إلى 21 ساعة مع علبة الشحن. وعند إيقاف تشغيلها تستمر السماعات بالعمل لمدة أطول قليلًا تصل إلى ثماني ساعات.

السعر:

تُباع سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بسعر قدره 349 درهمًا إماراتيًا، وتُباع سماعات Galaxy Buds2 بسعر قدره 349 درهمًا إماراتيًا.