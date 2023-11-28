كيف يمكن أن يساعدك ChatGPT في الحصول على وظيفة في لينكدإن؟

تُعدّ منصة لينكدإن (LinkedIn) من أبرز منصات البحث عن وظائف، ويساعد إعداد الملف الشخصي بطريقة احترافية في هذه المنصة في زيادة فرصتك في الحصول على وظيفة جديدة، ويمكن أن تساعدك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة روبوت ChatGPT في كتابة ملف السيرة الذاتية والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين في لينكدإن.

وفي هذا المقال، سنوضح كيف يمكن لروبوت ChatGPT أن يكون أداة فعالة في تعزيز فرصتك في الحصول على وظيفة مناسبة لك عبر منصة لينكدإن:

1- كتابة سيرة ذاتية احترافية:

يُعدّ قسم About من ملفك الشخصي في منصة لينكدإن الجزء الأساسي لتوضيح مهاراتك وخبراتك وطبيعة الوظيفة التي تبحث عنها. وتساعد كتابة سيرة ذاتية مميزة في هذا القسم في زيادة فرصتك في الحصول على وظيفة جديدة.

وللاستفادة من ChatGPT في هذا الصدد، أضف قائمة بجميع خبراتك ومهاراتك التي ترغب في إظهارها في قسم About في ملفك الشخصي، ثم اطلب من روبوت الدردشة كتابة سيرة ذاتية احترافية باستخدام تلك المعلومات.

بعد الحصول على مسودة لسيرتك الذاتية من ChatGPT، ابدأ بإجراء التعديلات فيها، وأضف إليها أي تفاصيل أخرى مهمة من شأنها أن تترك انطباعًا جيدًا عنك.

عند الانتهاء تمامًا من إعداد سيرتك الذاتية، انسخها ثم أضفها إلى ملفك الشخصي في منصة لينكدإن، وتذكر أنه كلما كانت سيرتك الذاتية أكثر إقناعًا، ستزداد فرصتك في الحصول على وظيفة جيدة تناسبك.

2- كتابة وصف وظيفي احترافي:

في ملفك الشخصي في لينكدإن، يجب أن تضيف تحت كل مسمى وظيفي شغلته سابقًا فقرة قصيرة وسهلة القراءة؛ إذ ينبغي أن توضّح المنصب الذي شغلته، وكيف ساهم في تعزيز مهاراتك، فهذا سيمنح مسؤول التوظيف فرصة ليعرف المزيد من المعلومات عنك.

ولكتابة وصف وظيفي ملائم، استفد من مهارات روبوت ChatGPT في الكتابة، وأضف معلومات حول الوظيفة التي عملت بها واشرح قليلًا عن دورك والمهارات التي تعلمتها، ثم اطلب من الروبوت تلخيص كل تلك المعلومات في فقرة قصيرة مكتوبة بطريقة احترافية ولا يزيد طولها عن 2000 حرف، وبعد الحصول على مسودة، عدّلها بطريقة ملائمة قبل إضافتها إلى ملفك الشخصي في منصة لينكدإن.

3- كتابة رسائل مخصّصة:

يتضمن الحصول على وظيفة في لينكدإن تبادل الكثير من الرسائل، ويمكن لروبوت ChatGPT كتابتها لك. سيكون لديك بعد ذلك نماذج رسائل مخصصة يمكنك الاستفادة منها للتواصل مع مسؤول التوظيف، وطلب المزيد من التفاصيل عن الوظيفة، والاتفاق على مواعيد المقابلات، وغيرها.

عند البدء باستخدام ChatGPT لكتابة رسالة إلى مسؤول التوظيف حدّد الغرض من الرسالة، وأضف المعلومات التي تريد تضمينها، على سبيل المثال: إذا كنت تعرف اسم المرسل إليه، أضفه إلى المطالبة الخاصة بالروبوت، وأضف أيضًا التاريخ الذي يناسبك لإجراء مقابلة أخرى، والوقت الملائم لك، ثم اطلب من الروبوت تنسيق تلك المعلومات بطريقة احترافية لإرسالها إلى مسؤول التوظيف.

بعد ذلك، تحقق من أن النص الذي كتبه الروبوت لا يتضمن أي أخطاء نحوية أو لغوية، وأن صياغته ملائمة، ثم أرسله عبر منصة لينكدإن للشخص المسؤول عن التوظيف.

4- كتابة خطاب التقديم لوظيفة:

عند الرغبة في التقدم لوظيفة جديدة وجدت إعلانًا عنها في لينكدإن، لا بد من كتابة خطاب التقديم للوظيفة بطريقة احترافية لزيادة فرصتك في الحصول على مقابلة، ويمكنك الاستفادة من ChatGPT لكتابة الخطاب، وكل ما عليك فعله هو نسخ إعلان الوظيفة الموجود في لينكدإن، ثم لصقه في المكان المخصص لكتابة مطالبة إلى ChatGPT، ثم اطلب من الروبوت كتابة خطاب التقدم للوظيفة بعد إضافة بعض المعلومات عنك.

سيأخذ روبوت الدردشة كل هذه البيانات ويُنشئ خطابًا رسميًا مناسبًا لنوع الوظيفة، بعد ذلك عدّل النص بطريقة مناسبة لك قبل إرساله.

5- تقديم إجابات عن الأسئلة المُحتملة في مقابلة العمل:

تحتوي منصة لينكدإن على مزايا خاصة بالإعداد لمقابلة العمل، تُسهّل تعرّف الأدوار الوظيفية المختلفة، وأفضل الطرق للاستعداد لإجراء المقابلة، وما الأسئلة المُحتملة لأي دور وظيفي مُعلن عنه.

يمكن لروبوت ChatGPT تقديم إجابات مناسبة عن الأسئلة المحتملة، وما عليك سوى طرح سؤال على روبوت الدردشة، ثم اطلب منه منحك ردود ملائمة، ثم يمكنك حفظ تلك الردود حرفيًا أو إجراء بعض التغييرات فيها وفقًا لطبيعة المقابلة.