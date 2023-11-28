كوجر تمنح اللاعبين تجربة فضلى مع كرسي Hotrod

الدقة، والتركيز والقدرة على التحمل هي أمور يهتم بها اللاعبون عندما يبحثون عن الكرسي الخاص بهم، ومع المتطلبات العالية لتحقيق أقصى قدر من الراحة، كشفت كوجر أحدث كرسي للاعبين باسم Hotrod المستوحى من تصميم كراسي السيارات الرياضية.

يعتمد السائق على الكرسي للحفاظ على راحته أثناء المناورات الحادة بسيارته، تمامًا كما يحتاج اللاعب إلى مقعد يمكنه توفير المستوى نفسه من الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

بكونه مستوحى من التصميم الأنيق والخفيف الوزن لكراسي السيارات الرياضية، صمم كرسي اللاعبين Hotrod ليناسب بنية الجسم بدقة من أجل الحصول على أقصى قدر من الراحة.

كما صمم كرسي Hotrod من البلاستيك الاصطناعي المقوى بالألياف الزجاجية (PA) كي يعطي القدر المناسب من المرونة والمقاومة، لتحمل ضغط الحركات المفاجئة والحفاظ على راحة المستخدم.

توفر وسادة مسند الظهر الراحة القصوى، وتوفر وسادة الرأس المدمجة القابلة للتعديل دعمًا إضافيًا وراحة لرقبتك ورأسك، وهي مصممة هندسيًا لمنع حدوث إصابة في الرقبة عند الحركة المفاجئة.

في رياضة السيارات هناك ما يطلق عليه مقاومة التدحرج، وهي قوة احتكاك تقاوم الحركة عندما يتدحرج جسم ما على السطح، وتعمل الأكمام الموجودة على عجلات الكرسي على تقليل هذه المقاومة بالإضافة إلى تخفيف الضوضاء؛ مما يسمح لكرسي Hotrod بالانزلاق بهدوء على أي سطح دون عناء.

كما نُجِّد كرسي Hotrod من جلد Hyper-Dura الفاخر، وهو أكثر مقاومة للتآكل والتمزق بمقدار قدره 12 مرة مقارنة بالأغطية العادية.

يسمح لك كرسي Hotrod بالاستلقاء بزاوية تبدأ من 90 درجة إلى 150 درجة، وتتيح لك الأداة العالية الجودة ضبط ارتفاع كرسي Hotrod بسهولة، وضبط شدة الإمالة الذي يتيح لجسمك الاستلقاء والتأرجح على نحو مريح.

يتوفر أيضًا إصدار متميز من كرسي Hotrod Royal القادم بمزايا فخمة مثل: الخياطة الذهبية، والتنجيد من جلد الغزال، ومساند الأذرع 4D، وعجلات الكرسي الصامتة بحجم قدره 3 بوصات، وتحكم أفضل في درجات الإمالة.

كرسي Hotrod متاح من الآن للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبلغ 299 دولارًا، وبسعر يبلغ 349 دولارًا لكرسي Hotrod Royal، وسيكون متاحًا للبيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نهاية شهر نوفمبر بسعر يبلغ 339 يورو، وبسعر يبلغ 449 يورو لكرسي Hotrod Royal.