جوجل تعزز تصنيف المحتوى في نتائج البحث

طرحت جوجل مجموعة من الأدوات الجديدة لأصحاب مواقع الويب الذين يرغبون في رفع تصنيف المحتوى في نتائج البحث، ومنهم أولئك الذين يديرون مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات المناقشة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعطاء الشركة الأولوية لمحتوى الويب الذي ينشئه المستخدمون على المواد المحسنة لتحسين محركات البحث، التي أصبحت مشكلة سائدة عبر الإنترنت.

وطرحت الشركة مرشح بحث جديدًا يسمى Perspectives، يسلط الضوء على المنشورات من منتديات المناقشة ومواقع الأسئلة والأجوبة ومنصات التواصل الاجتماعي في نتائج البحث.

وأطلقت جوجل في البداية هذه الميزة عبر الأجهزة المحمولة، وهي متاحة الآن عبر أجهزة الحواسيب، إلى جانب تغييرات البحث الأخيرة الأخرى.

وحدثت جوجل خوارزميتها للتصنيف من أجل رفع مستوى محتوى Perspectives وترتيبه حسب الأولوية في نتائج البحث.

وتسمح الأدوات الجديدة لمواقع الويب بالإشارة إلى كيفية تنظيم بياناتها، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا وشاملًا لمحتواها في نتائج بحث جوجل.

ويتيح ترميز ProfilePage للمواقع عرض الملفات الشخصية لمنشئي المحتوى مباشرةً في نتائج البحث، وتوفير معلومات، مثل الاسم والمعرف وصورة الملف الشخصي وعدد المتابعين وشعبية المحتوى. ويستفيد مرشح Perspectives من هذا النوع من الترميز.

في حين يتيح ترميز DiscussionForumPosting لبحث جوجل تعرف المحادثات وتصنيفها بشكل أفضل من مختلف المنتديات ومواقع المناقشة عبر الإنترنت، ويوفر هذا الأمر فرصة للمواقع الصغيرة لتفهرسها خوارزمية جوجل المحدثة وتصنفها بشكل مناسب.

كما حدثت الشركة Search Console من أجل دعم مالكي المواقع في تنفيذ هذه التغييرات، وتوفير تقارير عن الأخطاء والتحذيرات والعناصر الصالحة المتعلقة بالصفحات المرمزة، ويمكن لمالكي الموقع أيضًا اختبار تغييرات الترميز والتحقق منها باستخدام اختبار Rich Results.

وتأتي جهود جوجل من أجل تحسين كيفية تصنيف المحتوى في وقت تتزايد فيه المخاوف من فعالية محرك البحث.

ويتفوق محرك بحث جوجل على العديد من منافسيه من ناحية أداء البحث، مع أن نتائجه غالبًا ما تكون مشوشة بالمحتوى المُحسّن لتحسين محركات البحث والمُنشأ آليًا، وهناك تخوف من تفاقم هذه المشكلة في ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.