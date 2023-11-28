جوجل تزود مراكز بياناتها بالكهرباء الحرارية الأرضية

أعلنت جوجل أن مشروعًا متقدمًا للطاقة الحرارية الأرضية بدأ بضخ كهرباء خالية من الكربون إلى شبكة ولاية نيفادا من أجل تشغيل مراكز بياناتها هناك.

وتتعاون عملاقة البحث مع شركة Fervo الناشئة، التي طورت تقنية جديدة من أجل تسخير الطاقة الحرارية الأرضية.

ويعد المشروع صغيرًا نسبيًا بقدرة توليد مقدارها 3.5 ميجاواط، وذلك نظرًا إلى أن الشركتين تستخدمان أساليب مختلفة عن محطات الطاقة الحرارية الأرضية التقليدية.

ويكفي الميجاواط الواحد لتلبية طلب الكهرباء لنحو 750 منزلًا. ويغذي المشروع الشبكة المحلية بالكهرباء التي تخدم مركزي بيانات تابعين لشركة جوجل خارج لاس فيغاس ورينو.

ويعد المشروع الجديد جزءًا من خطة جوجل لعام 2030 من أجل تشغيل مراكز بياناتها بالكهرباء الخالية من التلوث الكربوني على مدار الساعة.

ويتعين على الشركة الحصول على المزيد من الطاقة النظيفة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وترى جوجل الطاقة الحرارية الأرضية بصفتها جزءًا أساسيًا من مزيج الكهرباء المستقبلية التي يمكن استخدامها عندما تتضاءل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكان المشروع قيد التنفيذ منذ عام 2021 عندما أعلنت جوجل الاتفاقية المؤسسية الأولى في العالم من أجل تطوير مشروع الجيل التالي للطاقة الحرارية الأرضية.

وتستفيد الطاقة الحرارية الأرضية من الحرارة المنبعثة من داخل الأرض، ولا يعد هذا المشروع بمنزلة محطة عادية للطاقة الحرارية الأرضية، التي عادة ما تسحب السوائل الساخنة من الخزانات الطبيعية من أجل إنتاج البخار الذي يدير العنفات.

وبنت الشركة المشروع الجديد على مشارف حقل الطاقة الحرارية الأرضية الموجود، واضطرت Fervo إلى حفر بئرين أفقيتين تضخ من خلالهما المياه من أجل توليد الطاقة الحرارية الأرضية.

وتدفع Fervo الماء البارد من خلال الشقوق في الصخور، مما يؤدي إلى تسخينه حتى يتمكن من توليد البخار مرة أخرى عبر السطح. ويعد هذا النهج بمنزلة نظام الحلقة المغلقة، مما يعني إعادة استخدام المياه، وهي ميزة مهمة في المناطق المعرضة للجفاف، مثل ولاية نيفادا.

وركبت Fervo كابلات الألياف الضوئية داخل البئرين من أجل جمع البيانات في الوقت الفعلي بخصوص التدفق ودرجة الحرارة وأداء نظام الطاقة الحرارية الأرضية، واستمدت الشركة هذه الطريقة من صناعة النفط والغاز من أجل الاستفادة من موارد الطاقة.